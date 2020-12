Carol Zazurca acaba de dar a luz: “Le explicaré que la mayor alegría de este año tan complicado fue que naciera él”

Los jóvenes Carol Zazurca y Alfonso Rodrigo bromeaban entre ellos días atrás ante la posibilidad de ser entrevistados por los medios de comunicación en Año Nuevo, ya que el hijo que esperaban tenía previsto nacer el próximo 31 de diciembre. "Por eso de ser el primer bebé del año. Ya me entrevistó Heraldo por el vídeo que hice a mi marido", comenta ella, en alusión a un romántico vídeo reproduciendo en su casa una ruta por los bares que les gustan y que se hizo viral en mayo.

Pero Guillermo -que así le han llamado por un abuelo de él- se ha adelantado 15 días y se ha convertido en noticia al ser uno de los primeros hijos del confinamiento por el coronavirus en Aragón. Nació el pasado miércoles, 16 de diciembre, nueve meses después de decretarse el primer estado de alarma en España, el 15 de marzo.

El día que se enteróde su embarazo era precisamente el Día de la Madre y para ella fue uno de los peores momentos del confinamiento porque no pudo abrazar a la suya al darle la noticia. "Fue horrible. Estaba deseando ser abuela; es el primer nieto", cuenta.

Ahora los papás primerizos y el pequeño -que pesó al nacer 3,4 kilos y mide 52 centímetros- descansan desde este domingo en la casa de la abuela materna, ya que están a la espera de poder entrar en la nueva vivienda que han comprado en el centro de Zaragoza. "Todo ha sido muy loco. Estábamos acabando de empaquetar las cosas en el piso de alquiler y se adelantó el parto. Tenemos todo lo del bebé por duplicado en el domicilio de mi madre", dice.

Por cesárea tras ingresar de urgencia

Carol acudió de urgencia al Hospital Viamed Montecanal de la capital el martes, 15 de diciembre, por una subida de tensión y ahí quedó ingresada ante el inminente nacimiento de su hijo. "Después de 13 intensas horas, ya tenemos aquí a nuestro bombonazo pandemial!!!", informaba feliz la mamá primeriza, junto a una foto con su niño, en su cuenta de Instagram.

Su marido pudo estar presente en el parto, que fue al final por cesárea. En el centro sanitario, estuvieron acompañados por la abuela materna. Yerno y suegra se daban el relevo en la calle ya que, como señala Carol, por protocolo por la covid solo podía estar acompañada en la habitación por una sola persona. El resto de la familia conocen al recién nacido por videollamadas y lo tendrán que ver físicamente también en la calle por la crisis sanitaria que atravesamos.

"Durante los nueve meses de embarazo hemos sido muy cautos para no contagiarnos. He estado recluida en casa y más mimada por mi marido, imposible. No me dejaba ni ir a comprar. Con los amigos no nos hemos visto, aunque nos habría gustado que nos hubieran visto embarazados", señala la mamá primeriza, que nada más comunicar en su trabajo que estaba en estado le dieron la baja. "Por vulnerabilidad de covid. Trabajo de cara al público en el sector servicios", detalla.

Asimismo, durante la gestación tampoco pudo acudir a los cursos de preparación al parto, que fueron 'online'. Reconoce que los primeros meses de embarazo fueron "regular". "Estaba cansada y con un cambio hormonal a lo bestia", detalla. "Compensa mucho. Además de ser el niño más guapo del mundo, es muy bueno. Le digo a mi marido que nunca más va a haber algo tan nuestro; de los dos", afirma emocionada.

Un vídeo para explicarle la covid

Para cuando el niño sea mayor y con el fin de contarle la situación que estamos atravesando por la pandemia, Alfonso grabó un vídeo en la sala preparto cuando estaban en el hospital. "En él, le decimos que hace muchos años vino un virus, la covid, por el que teníamos que estar superprotegidos. Que cuando se lo contemos va a ser como una película de marcianos. Le explicaré que la mayor alegría de este año tan complicado fue que naciera él. Fue como un chute de adrenalina para todos”, resalta Carol. "¡Estoy tan feliz! Veo a mi bebé y no pienso ni en la covid ni en nada. Al final, ha triunfado el amor".