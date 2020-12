Chicote examina los restaurantes chinos, entre ellos varios de Zaragoza, para averiguar de dónde viene su comida.

El mediático chef y presentador Alberto Chicote se adentra en varios restaurantes de comida china, entre ellos uno de Zaragoza, para averiguar la procedencia de algunos de estos alimentos en la nueva entrega del programa '¿Te lo vas a comer?', emitido este jueves.

Al inicio del programa, el popular cocinero madrileño explica que su propósito no es otro que saber de dónde vienen algunos de estos alimentos, ya que la comida china es a día de hoy la más consumida por los españoles a domicilio.

Tras no encontrar el primer restaurante, presuntamente ubicado en la calle del Pilar de Zaragoza, en una zona residencial de Madrid, la búsqueda sigue igual de infructuosa con el resto, antes de hacer parada en la capital aragonesa. La dirección del segundo ni siquiera parece existir, y en la del tercero, que coincide con la del cuarto, se encuentra un local cerrado.

🔴 @albertochicote ha decidido visitar los restaurantes a los que ha pedido comida para saber de dónde viene su comida. Pero, en la primera dirección a la que se dirige, no encuentra ningún restaurante. #ComerChino ▶ https://t.co/udXSwlciWFpic.twitter.com/xvwXpxCDfw — ¿Te lo vas a comer? (@telovasacomer) December 17, 2020

Su experiencia en Madrid le lleva a hacer una consulta a la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid 'la Viña', donde presenta varios tickets de pedidos que ha realizado en el transcurso de su reportaje. A Chicote le llama la atención que en ninguna de estas facturas hay datos suficientes para hacer una reclamación, pues no muestran ni la ubicación ni el teléfono de los locales. "El consumidor tiene que recibir la misma información que cuando vamos a la farmacia o a la papelería", le responde el responsable de esta asociación.

Al hacer una búsqueda online, el cocinero da con varias plataformas que venden comida a domicilio en diferentes ciudades, una de ellas Zaragoza, donde el presentador aprovecha su visita para acompañar a una patrulla de la Policía Local que se dedica a comprobar las licencias de varios restaurantes ubicados en la capital aragonesa.

La primera parada es en el bar Duquesa China, en la calle de la Duquesa de Villahermosa, en el barrio de Las Delicias. Los agentes matizan que las irregularidades en este ámbito son más bien "excepcionales", pues afortunadamente no es la tónica general. Desde este establecimiento ponen rumbo a otro local de comida china donde el conocido presentador se sorprende con la falta de limpieza de la cocina. "Yo no me comería nada que estuviese en el suelo", le espeta al propietario mientras siguen examinando el local, que tiene la licencia en regla.

🔴 @albertochicote alucina con la falta de limpieza de la cocina del primer restaurante chino que visita en Zaragoza junto a los agentes municipales, que reconocen que encuentran problemas en locales de este tipo. #ComerChino ▶ https://t.co/IdDHsQZBHOpic.twitter.com/vfLuGALFYF — ¿Te lo vas a comer? (@telovasacomer) December 17, 2020

La grabación se traslada del barrio de Las Delicias al barrio de San José, donde Chicote se dirige a un restaurante chino que parece "abandonado" en la calle María Moliner. Allí critica el olor a "rancio" y a "sucio" que emana del establecimiento. "No han fregado aquí en la vida", dice el cocinero en alusión a los fuegos. "¿Sabes el olor de la grasa cuando se asienta? A eso huele", afirma al entrar al local, acompañando a varios agentes.

En este restaurante, la Policía Local insta a las autoridades a cerrarles la cocina por el "mal estado" de los productos y procede al precintado de la misma. "Con cucarachas no puede cocinar. Lo tiene todo en mal estado. Vendrá un veterinario o alguien de Sanidad y se la cerraremos", le advierten los policías al dueño.

Chicote es especialmente crítico con este restaurante de la capital aragonesa, al que califica de "pozo de mierda", donde "no se puede preparar nada que te puedas comer", subraya el cocinero.