Chicote graba el cierre de un restaurante chino en Zaragoza y este se hace viral

El mediático cocinero Alberto Chicote acompañó a principios de enero a la Policía Local de Zaragoza a la clausura de un restaurante chino de Zaragoza que, este martes, tras publicar @ATRESplayer un adelanto del programa en su cuenta de Twitter, no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales.

"¡La Virgen Santa!", exclama Chicote al entrar al local, donde se pueden observar en el avance difundido por el programa los fuegos sucios, sin limpiar, y encimeras llenas de comida y alimentos sin refrigerar. El presentador del programa '¿Te lo vas a comer?' pregunta al propietario del establecimiento cómo trabajan los alimentos y le echa una buena reprimenda por sus prácticas culinarias, al haber descongelado las gambas para ponerlas en harina y congelarlas después por segunda vez. "Prohibido utilizar una lata de conservas como envase para congelar, y encima con la carne y el producto sin envasar. Tengo la grandísima fortuna de no haber pedido nunca comida aquí", le reprocha el famoso chef madrileño al dueño, mientras varios agentes de la Policía Local inspeccionan su negocio.

¿Te has preguntado alguna vez si la comida que pides en un restaurante chino es, realmente, comida china? 🤔@albertochicote nos saca de dudas en @telovasacomer

YA DISPONIBLE en #ATRESplayerPREMIUMhttps://t.co/gzB5uqbhjOpic.twitter.com/QL4cHFPgqd — ATRESplayer (@ATRESplayer) December 15, 2020

En las imágenes, un adelanto del programa que se emitirá este jueves, a las 22.30, se ven hasta cucarachas correr por encima de la campana. "Ahí está la comida, aquí los huevos y allí los bichos. Si yo fuese bicho también querría venir aquí porque esto es el paraíso del bicho", critica Chicote.

En el vídeo, la Policía Local de Zaragoza advierte al dueño del establecimiento de que van a tener que cerrar su cocina y le anuncian que van a gestionar el precintado de la misma por tenerlo todo en mal estado. "Vendrá un veterinario de Sanidad y se la cerraremos", le espeta un agente.

Por su parte, Chicote pone como ejemplo de lo que "no hay que hacer" las prácticas culinarias de este restaurante chino de la capital aragonesa, y añade muy serio: "Esto es un pozo de mierda donde no se puede preparar nada que la gente se vaya a comer, porque esto es lo único que tiene buen aspecto en todo el restaurante, que es lo que recibe el cliente (y no sabe dónde se ha preparado todo esto)", dice al enseñar una fiambrera de arroz tres delicias lista para el envío al domicilio de alguien.

El programa, que se emitirá este jueves en La Sexta, se enmarca dentro de un reportaje especial sobre la comida china. No obstante, al acabar su grabación en este establecimiento de Zaragoza, el conocido presentador de televisión que acostumbra a destapar irregularidades en la cadena alimentaria afirma que se niega a quedarse con "esta imagen de los restaurantes chinos" y agradece el trabajo de la Policía Local por vigilar de cerca aquellas excepciones que incumplan la norma.