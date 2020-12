Piden 8 años de cárcel para un hombre que abandonó distintas drogas tras un accidente de tráfico

La Fiscalía pide ocho años de prisión para un zaragozano que, presuntamente, portaba distintas sustancias estupefacientes en cantidad suficiente para considerarse un delito contra la salud pública. El hombre, que responde a las iniciales H. K., habría tenido un accidente de tráfico en Vía Univérsitas el 12 de abril del pasado año, abandonando el vehículo sin mediar palabra con el conductor del otro turismo implicado, que reclama una indemnización por los daños sufridos. El choque estaría motivado por una maniobra antirreglamentaria del detenido.

En su huida habría dejado atrás distintas sustancias, como hachís y marihuana, así como 520 gramos de speed, en tres paquetes distintos, tal y como han detallado este jueves en la Audiencia de Zaragoza los agentes que acudieron al lugar de los hechos e inspeccionaron el vehículo. Al no encontrar al conductor, otra dotación acudió a la vivienda del titular del coche, localizándolo junto al portal. En ese momento, el acusado les transmitió que el hacía días que no movía el coche y que no sabía nada del accidente. El hombre portaba las llaves del turismo en el bolsillo, pero no mostraba lesiones derivadas de ningún accidente.

El acusado, un ciudadano gambiano con los papeles en regla, ha mantenido esta versión durante la vista, asegurando que fue la Policía la que le transmitió la primera noticia del suceso y que, hasta donde él sabía su Renault Laguna "llevaba aparcado una semana" ya que "no lo necesitaba" para el trabajo que desempeñaba entonces. También ha afirmado que no le dejó las llaves a nadie.

Una de los testigos ha apuntado que momentos antes de la colisión hubo una discusión entre dos grupos cerca del lugar. Uno de los coches, al parecer el de H. K., habría salido a una elevada velocidad en dirección al punto donde tuvo lugar el accidente.

Además de los ocho años de cárcel, el Ministerio Público reclama al acusado 40.000 euros de multa por el delito de conducción temeraria. La responsabilidad civil por los daños en el siniestro quedan por reclamar.