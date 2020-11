Taxistas de Zaragoza: "Hago entre 14 y 16 horas al día. Y las navidades se presentan malísimas"

"Flojo, como todos los días". Así de conciso y rotundo responde el taxista Javier Mazas cuando se le pregunta cómo marcha el trabajo este martes. Ha comenzado a las 6.00 y a media mañana había hecho siete carreras, cuando antes de la covid realizaba más del doble. "Y las tardes son aún peores porque hay menos actividad. En esta parada te puedes pegar una hora y veinte minutos para coger una carrera. Y si es corta, ¿en qué me ha compensado? En nada. La caída de ingresos ha sido brutal", se lamenta tras casi 30 años de profesión.

La delicada situación que atraviesa el sector del taxi a raíz de la pandemia la corroboran también otros compañeros que junto a él están en la parada de El Corte Inglés de Sagasta en Zaragoza. Una de ellos es Leticia Ibáñez, que recuerda que el devenir del taxi va unido a la hostelería. "Y si a esta le va mal, a nosotros también", dice.

A Leticia las cuentas tampoco le salen y lejos está "la caja" que recaudaba antes del coronavirus. "Antes hacía entre 12-13 horas al día y ahora hago 14-16 horas para sacar lo que se pueda. A partir de las 23.00, con el toque de queda, ¿qué trabajo vas a tener? La noche no la podemos hacer y las Navidades se presentan malísimas, como las Fiestas del Pilar. Nos va a costar salir de esta crisis otra vez", señala.

Precisamente, diciembre siempre ha sido un mes de mucho trabajo para los taxistas con las compras navideñas, las comidas y cenas de empresa y amigos o los días señalados de Nochebuena y Nochevieja, que conllevaba un refuerzo de la flota. Mariano Morón, presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza (Apatz), advierte de que si no se reducen las restricciones "el futuro para el próximo mes va a ser muy negro". "Muchos compañeros lo están pasando muy mal", subraya.

Desde la Asociación que preside se estima que la actividad ha caído en torno al 75% y recuerdan que el sector está como al inicio de la pandemia. "Solo en el intermedio, cuando se permitió la apertura de la hostelería hasta la 1.00, hubo una ligera recuperación. Pero ha sido un espejismo", dice Morón.

En Zaragoza capital hay 1.777 licencias, pero en estos momentos cada día más de 500 taxis no circulan por la ciudad para poder reducir gastos. El sector, tal y como destaca Miguel Ángel Perdiguero, vicepresidente de la Apatz, se ha visto abocado a hacer una autoregulación. "Si estuviéramos los 1.777 no podríamos comer. Con lo poco que trabajamos podemos sobrevivir malamente. No hay turismo, los trenes no vienen y los pocos que lo hacen llegan vacíos, hay mucho teletrabajo y la gente mayor que acudía a los ambulatorios ahora la consulta médica es desde casa. Eso nos ha influido y el miedo de la sociedad a gastar te retrae y lo primero que haces es dejar de coger el taxi", comenta.

A ello se suma el cierre de la hostelería y el ocio nocturno, el toque de queda a partir de las 23.00 y el adelanto del cierre de los comercios no esenciales a las 20.00. "Dependemos un 80% de la hostelería y el ocio nocturno. La estructura del taxi está basada en los dos fines de semana -que es de donde sacábamos el montante- y entre semana íbamos subsistiendo. Ahora los fines de semana trabajamos la mitad de la mitad de los taxis: 444 sábados y domingos alternos. Esto nos ha pegado un mazazo y nos ha vuelto a hundir en la miseria", asegura.

Tanto Morón como Perdiguero resaltan que el sector del taxi está "muerto" y que la recaudación bruta al mes ronda entre los 800-1.200 euros. "Imagínate cómo se puede vivir con eso cuando un taxi al día tiene 60 euros de gasto, aproximadamente", avisan.

Con este panorama, el día que trabajan amplían el horario lo que no les garantiza que la recaudación sea mayor. Según el presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza, si antes salían 10 horas ahora lo hacen 12 o 13. "Pero muchas veces esa ampliación de horario no sirve; haces kilómetros en vacío porque no te alquilas. Todo a la aventura. Y a partir de las 20.00, la ciudad se queda prácticamente muerta", sostiene.

El sector ha solicitado ayudas al Ayuntamiento de Zaragoza y a la DGA. En este punto, Morón afirma que el Consistorio ha respondido "no en todas las perspectivas" que querían, pero "ha hecho una aportación". "En cambio, en el Gobierno de Aragón no hay ningún tipo de ayuda, solo para la hostelería", añade. Por su parte, Perdiguero señala que el taxi ha sido "el eterno olvidado" a nivel nacional. "No hemos tenido derecho a ninguna ayuda de ningún tipo ni por parte del Ejecutivo de España ni del de Aragón".

Por otro lado, la Asociación pidió que fueran incluidos en la campaña 'Volveremos si tú vuelves' impulsada desde el Ayuntamiento zaragozano para fomentar el consumo en el comercio local. Desde el jueves pasado ya hay unos 300 taxistas que se han apuntado a la 'app' y los viajeros tendrán acceso a bonificaciones a partir de los 2 euros de gasto. Hace escasos días, la consejera de Economía, Innovación y Empleo del Consistorio, Carmen Herrarte, decía que en unas semanas subirnos a un taxi "nos va a salir más barato que nunca".