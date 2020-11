Los talleres de Zaragoza: "La gente trae el coche por pura necesidad, porque ya no anda"

Están abiertos porque son servicios esenciales, pero el trabajo no abunda en los talleres mecánicos tras el confinamiento perimetral de Zaragoza para frenar la covid. Los coches permanecen quietos en los garajes por la restricción de movimientos y si no se mueven no hay averías que arreglar. A ello se une la incertidumbre económica que lleva a muchos usuarios a ser "más austeros" a la hora de las reparaciones y a "estirar mucho" sus vehículos.

Según avanza José Antonio Mora, vocal portavoz y secretario de la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de Zaragoza (Atarvez), la caída del trabajo este mes de noviembre estará en torno al 70-75%. "Aquí no viene nadie porque la gente la tenemos encerrada en casa. El coche no lo sacan y son kilómetros perdidos. La gente trae el coche por pura necesidad; cuando tiene una avería porque ya no anda. Mientras esta restricción no se levante tampoco vamos a levantar el trabajo aquí", señala el también dueño de Talleres Boxes.

En la actualidad, Atarvez cuenta con casi 400 asociados que dan trabajo directo a alrededor de 2.000 personas. A este empleo hay que sumar el de la industria que abastece a los talleres mecánicos: tiendas de recambios y de neumáticos, servicios de grúas, ITVs... La mayoría son negocios familiares pero también hay empresas de cadenas y servicios oficiales (que cuentan con plantillas más amplias).

Picos fuerte de trabajo en Semana Santa, puentes y verano

Tal y como recuerda Mora, este sector tiene un empleo lineal a lo largo del año y picos "muy fuertes" en Semana Santa, puentes, inicios de vacaciones de verano y Navidades. Un trabajo que este año "ha desaparecido" por la pandemia y aún está por ver cómo se podrán celebrar las fiestas navideñas. "A mí me gusta ser optimista y pensar que las cosas van a mejorar. Pero veo que la gente está muy desilusionada. Hay una incertidumbre que crea un malestar que no lo había visto nunca", comenta.

El dueño de Talleres Boxes -que cuenta con un oficial- subraya el incremento de vehículos que llegan en grúa a su negocio. "De los cinco coches que hay este lunes aquí, cuatro han venido en grúa por falta de mantenimiento. Lo que es una avería que se podría haber solucionado fácilmente se ha convertido en una grande por no venir al taller", afirma.

Por su parte, Pedro Monreal, dueño de Auto Frenos Zaragoza -un taller que abrió su padre en 1975- estima que su facturación ha bajado un 20-25% desde que irrumpió el virus. Si antes tenía una lista de espera, ahora prácticamente trabaja al día. Lo hace solo ya que el empleado que tenía se jubiló en febrero y hasta que no mejore la situación no tiene previsto contratar a otra persona.

"Todo está bastante parado; no hay ningún tipo de alegría. A partir del Pilar ha ido bajando la faena y ahora se nota mucho más con el confinamiento perimetral. Apenas se repara a no ser que sea una cosa de urgencia. La gente estira mucho el vehículo. Por ejemplo, si le dices al cliente que tiene que cambiar los amortiguadores te pregunta si pueden aguantar un poco más. En ese plan estamos; que es lógico porque cada casa es un cuadro (si están en ERTE o tienen sus negocios cerrados...) Si no ganan dinero es una rueda que nos perjudica a todos", dice.

Asimismo, Monreal hace hincapié en el trabajo que le llega por la Inspección Técnica de Vehículos. "Clientes que vienen a hacer una revisión porque les vencen la ITV u otros que han ido y les han sacado una falta. Si cerraran las ITV, nos bajaría todavía más la faena".

Un 40% menos

También Juan Antonio de la Huerta, socio y gerente de Motos Human (taller especializado en reparación y venta de motocicletas), alude a la complicada situación económica que se vive; lo que se traduce en una bajada del trabajo (en el caso de su negocio del 40% este mes). "La gente se está volviendo más austera en el tema de las reparaciones por la economía. Si pueden estirar un neumático, lo hacen. A veces ni miran por su seguridad. Asimismo, hay gente que está teletrabajando y no necesitan desplazarse", indica.

Los clientes de Motos Human son sobre todo personas que utilizan la moto para ir a trabajar. "Del capricho olvídate. La gente está atemorizada y económicamente se está mirando todo. Eso es lo que notas", añade.

En el caso de Talleres Bona en la plaza de Roma -especializado en chapa y pintura (el negocio familiar cuenta con otro taller en la Almozara desde 1975)- en estos momentos reparan sobre todo vehículos de empresa y de uso particular que se utilizan en desplazamientos de trabajo. "Del resto no hay. Los coches están quietos en el garaje y no hay siniestros. Por mucho que estemos abiertos, si no hay movimientos no vamos a tener el trabajo que deberíamos de tener en condiciones normales. La covid nos está lastrando", sostiene Alberto Bona, dueño del negocio de plaza Roma.

Bona, que es también miembro de la Junta Directiva de Atarvez, reconoce que estos días andan flojos de trabajo. "Cubrimos para pasar la semana. Y tengo compañeros de oficio que están exactamente parados", se lamenta, al tiempo que espera que se levante pronto el confinamiento de Zaragoza.

Ante este panorama, José Antonio Mora lanza un mensaje de ánimo a los compañeros del sector: "Saldremos adelante, seguro. No es la primera vez que tenemos dificultades y las venceremos". Ahora bien, el vocal portavoz y secretario de Atarvez también reclama a la administración central mayor flexibilidad a la hora de pagar los impuestos. "Con la DGA, la comunicación es muy buena y fluida. Pero creo que la sensibilidad de la administración central ha sido nula", concluye.

