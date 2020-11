Vox exige recortes en los fondos para cooperación, igualdad y juventud para apoyar el presupuesto de Zaragoza

Vox empieza a desvelar sus cartas en la negociación del presupuesto de 2021 del Ayuntamiento de Zaragoza y estas pasan por recortar las partidas que según la formación de extrema derecha son “superfluas”: la cooperación al desarrollo, la igualdad de género o la juventud y el ocio alternativo, además de las subvenciones directas y convenios a entidades como las federaciones vecinales, los sindicatos o los empresarios. Es más, su portavoz, Julio Calvo, ha anunciado que aspira a “dejar a cero” los fondos para países en vías de desarrollo, una de las banderas de la política social de la ciudad.

Calvo ha entregado este mismo martes al gobierno PP-Cs sus propuestas preliminares, con el objetivo de lanzar la negociación presupuestaria la próxima semana, después del debate sobre el estado de la ciudad. Según el portavoz de Vox, los presupuestos de 2021 estarán condicionados por la “dramática” situación en la que está la ciudad por la pandemia de la covid-19. Y eso obliga a hacer ajustes.

El líder de la formación derechista, de la que depende que prosperen las cuentas (al gobierno PP-Cs le faltan dos votos para alcanzar la mayoría absoluta), ha incidido especialmente las ayudas a la cooperación, uno de sus caballos de batalla. Esta fue una de sus reivindicaciones en la negociación de los presupuestos de 2020, cuando consiguió recortar la partida 500.000 euros, y lo va a ser ahora. En este sentido, ha recordado que la ciudad aporta 3,1 millones, mientras que la DPZ pone 1,1 y la DGA, 3,6. “Hay problemas de chabolismo en la ciudad mientras ayudamos al tercer mundo. Y son ayudas que se solapan con las de otras administraciones”, ha dicho.

También ha defendido reducir los fondos para ocio alternativo de jóvenes, “cuyo gasto puede tener destinos más útiles”, o las políticas de igualdad. Ha señalado que la mayor parte de estos gastos de la Casa de la Mujer se destinan a cursos y campañas de concienciación en lugar de a la atención de mujeres maltratadas. Considera que no son competencias propias del ayuntamiento, al igual que la formación para el empleo. Ha pedido la reducción del 50% de las subvenciones a la Federación de Barrios y la Unión Vecinal Cesaraugusta, la eliminación de las partidas para CC. OO., UGT, CEOE y Cepyme, y el recorte de los gastos de protocolo y comunicación.

El edil ha reclamado eliminar cualquier fondo destinado a la preservación de la memoria histórica, que Calvo considera resultado de “políticas sectarias y revisionistas”, y sacar del debate político las cuestiones de identidad sexual. “No hay ahora mismo nadie que pueda alegar discriminación por razón de identidad sexual en nuestra ciudad”, ha afirmado. Las políticas de empleo y formación, la revisión de la utilidad de Ebrópolis o de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento han sido otros de los elementos en los que Calvo ha considerado que se puede recortar.

No ha dado muchos detalles de las partidas que su partido quiere incorporar a las cuentas. Ha planteado la inclusión de una oficina de atención y ayuda a la mujer embarazada, que sumaría a la oficina de violencia intrafamiliar que se puso recientemente en marcha. En estos casos no ha considerado que el ejercicio de estas competencias sea impropio del Ayuntamiento. No ha rechazado los 70.000 euros que el gobierno PP-Cs ha planteado para la educación concertada, dado que también se subvenciona a la pública. No obstante, ha sostenido que las competencias educativas las debe ejercer la DGA. También ha reclamado la inclusión de la partida de las ayudas para el pago de tributos para personas sin recursos, ya comprometida para 2020, pero que el gobierno PP-Cs no ha ejecutado, y la creación de una oficina para la captación de inversión.