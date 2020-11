Rifirrafe en la comisión de Hacienda de Zaragoza tras defender Cubero a Bildu

La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido este martes un momento de tensión por la defensa del concejal de ZEC Alberto Cubero de los pactos presupuestarios con Bildu. En una interpelación relativa a los plazos de los presupuestos y su negociación con los grupos, Cubero consideró a la formación radical, al igual que a ERC, como "socios prioritarios.

"Los socios prioritarios son aquellos que apoyaron la investidura. Lo digo yo, lo dice Pablo Iglesias y lo dice Pedro Sánchez. No puede ser que Vox tenga toda la legitimidad del mundo y EH Bildu no. Yo a EH Bildu no le veo defendiendo el terrorismo desde hace 10 años y yo me alegro de eso, igual usted no. Pero a Vox sí le veo defender la dictadura franquista", reprochó a Navarro. Cubero dijo que es "una grandeza" que Bildu "no apoye la lucha armada y quiera hacer política".

"Que compare a Bildu con Vox... Bildu ha matado a más de 800 personas", exclamó Navarro, que dijo sentir "nauseas" por las palabras de Cubero, que minutos antes se había ofrecido a llegar a un acuerdo con PP-Cs con los presupuestos. "Y me dice que negocie con una persona como usted que acaba de decir lo que acaba de decir. Lo que dice usted es indecente", afirmó. Julio Calvo, de Vox, dijo que la comparación era "ofensiva" y afirmó que su partido "no defiende la dictadura franquista, sino que cada uno tiene la libertad de interpretar la historia como quiera, sin que tenga que haber una ley que le dicte la historia oficial".

En la discusión terció la concejal del PSOE Ros Cihuelo. "Bildu es tan legal y tan legítimo en el Congreso de los Diputados como cualquier otro. Pero como la de Teruel Existe o la de cualquier otro. Si no, hubieran ilegalizado el partido. Ya vale con la vuelta hacia atrás", afirmó. Cihuelo dijo que "todos unidos luchamos en democracia y tuvimos el coraje para acabar con ETA".