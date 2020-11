Los límites de la Zaragoza confinada: guía para exprimir la ciudad y su entorno andando o en bici

“El galacho de Juslibol parecía el paseo de la Independencia en fiestas del Pilar”. “La carretera de Torrecilla era como una etapa de la Vuelta a España”. Estas son el tipo de comparaciones que estos días hacen los ciclistas y excursionistas de la Zaragoza confinada. El buen tiempo lanza a miles de zaragozanos a redescubrir (o incluso a conocer por primera vez) su término municipal. Eso sí, con el gps a mano para no sobrepasar sus límites, aunque algún que otro despistado se pase a algún municipio cercano.

Puestos a estar confinados, mejor vivir en una localidad de amplias fronteras. Zaragoza lo es, ya los 973,78 kilómetros cuadrados de su término municipal los convierten en el noveno más grande de España, solo por detrás de Cáceres, Lorca, Badajoz, Córdoba, Almodóvar del Campo (Ciudad Real), Jerez de la Frontera (Cádiz), Albacete y Écija (Sevilla). Aunque se reste el terreno del campo de maniobras de San Gregorio, inaccesible para los ciudadanos, Zaragoza tiene un amplio entorno natural que ofrece muchas posibilidades por sus cuatro costados más allá del ámbito urbano.

Sitios como la desembocadura del Gállego, el camino del Ebro hasta La Cartuja, los canales de Valdegurriana, los montes de Torrero o la estepa zaragozana registran estos días el paso de cientos y hasta miles de personas en busca de un poco de aire libre… sin salir de la quinta ciudad con más habitantes de España. La concentración llega a ser tal que en Juslibol la Policía Local llegó a cortar el acceso en vehículo al galacho porque el aparcamiento estaba lleno.

Your browser does not support the video tag.

Miles de personas optan por echar a andar. Aunque pueda parecer que los límites de la ciudad están cerca, hay sitios y posibilidades de sobra, más allá del parque Grande o el parque del Agua. Estos días han circulado con fluidez por los móviles las rutas de senderos periurbanos que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene en su página web. Son 22 rutas con distancias de entre 3 y 38 kilómetros, para hacer tanto andando como en bicicleta. La margen izquierda, el paseo de los tres ríos, la desembocadura del Gállego, la ruta circular por el Canal, la vuelta al meandro de Ranillas o la vuelta grande a Zaragoza son solo uno de los ejemplos que se pueden encontrar en la web ‘zgzanda.zaragozadeporte.com’

La asociación deportiva Os Andarines d´Aragón, que reúne a más de 1.300 socios y que movilizó el año pasado a más 17.000 personas en sus andadas, ha diseñado específicamente para el confinamiento diez rutas para no salir de Zaragoza. Los socios que completen todas ellas se llevarán una camiseta. “Ya estamos preparando otras diez, porque en tres semanas hay quien ya las ha hecho todas”, explica José María Gallego, presidente del club.

Excursión de Os Andarines al Lugarico de Cerdán, en Movera. Heraldo

Por lo que ha visto desde que comenzó el confinamiento perimetral de Zaragoza, los lugares más concurridos son el Galacho de Juslibol y las riberas del Canal. “El fin de semana es incalculable el número de gente que sale andando o en bicicleta, son miles y miles de personas”, señala. “Dando la vuelta a Zaragoza por el Tercer Cinturón, el pasado fin de semana no se podía ni adelantar”, señala. Las rutas que han diseñado, que se pueden consultar en su web, llevan a lugares como la ermita de Santa Bárbara, el barranco de La Almunia, La Cartuja, los Montes de Torrero o los meandros del Ebro.

Espacio para las bicicletas

Aunque pueda parecer que el confinamiento limita los trayectos, hay caminos de sobra para desfogarse. Como ejemplo, el club Monegros BTT ha diseñado una ruta circular llamada ‘Zaragozada Confinada’ de 70 kilómetros que lleva a los excursionistas desde La Almozara al parque del Agua, Juslibol, San Gregorio, la desembocadura del Gállego, la ribera del Ebro, La Cartuja Baja, el Canal Imperial, Garrapinillos, Venta del Olivar y vuelta a La Almozara.

“Para el confinamiento hemos preparado 15 rutas para no salir de Zaragoza. Metemos el ‘track’ para que la gente se lo pueda descargar en el gps y comprobar que no se sale del término municipal”, señala Luis Arguedas, presidente del club. Se trata de 15 rutas para recorrer en bicicleta de montaña, pero que no tienen una especial dificultad técnica, con distancias que van de los 40 a los 70 kilómetros. Se pueden consultar en la web del club.

Arguedas señala cuál ha sido la ruta estrella de los ciclistas de montaña durante estos días: “Como Las Planas están limitadas (parte de este territorio estepario no es del término municipal de Zaragoza), muchos suben por el barranco de Valdeconsejo o de Montañés, llegan a Torrecilla y se dan la vuelta a Zaragoza por el CR-41”.

Torrecilla de Valmadrid, el barrio rural más pequeño de Zaragoza (24 habitantes) y el más alejado (20 kilómetros) se ha convertido en un destino fundamental para los amantes de la bicicleta de carretera. “Es la ruta más larga y atractiva”, cuenta Fernando Graus, secretario del Club Ciclista Zaragozano, lo que hace que estos fines de semana parezca “una autopista para ciclistas”, dice.

Los amantes de las dos ruedas también están explotando el polígono de Plaza hasta la subida a La Muela, así como la zona entre Zaragoza y El Zorongo. “El pasado fin de semana la hicimos, aunque tuvimos que hacer tres vueltas para completar unos 70 kilómetros”, explica Graus.