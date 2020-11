Tres detenidos por robar de madrugada en un bar de Zaragoza saltándose el toque de queda

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de tres varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un establecimiento hostelero del zaragozano barrio de Las Delicias el pasado jueves, día 5 de noviembre.

Los hechos ocurrieron ese día a las 2:30 de la madrugada, cuando una patrulla policial localizó a tres jóvenes caminando por la Avenida de Madrid, procediendo a su identificación para comprobar el motivo de su estancia en la vía pública dadas las restricciones existentes de movilidad entre las 23.00 y las 06.00.

Durante la intervención, los agentes advirtieron que A.B.L., de 18 años de edad, presentaba un corte en la mano, lo que sumado a los antecedentes de sus acompañantes, hizo sospechar a la patrulla actuante de la posibilidad de que hubieran sido autores de algún acto ilícito por la zona.

Otra dotación policial acudió a la zona para poder inspeccionar las inmediaciones, localizando a escasos metros un local con una de sus lunas fracturadas.

Una vez se realizaron las oportunas comprobaciones, se procedió a la detención de los tres jóvenes.

Los detenidos, A.B.L.; A.T.A. y S.A.C., de 18, 27 y 35 años respectivamente, fueron puestos a disposición Judicial durante la mañana del viernes 6 de noviembre, quedando todos ellos en libertad.

Se da la circunstancia de que el toque de queda en todo Aragón se ha prorrogado esta semana hasta el 30 de noviembre, por lo que no se puede transitar por la comunidad desde las 23.00 hasta las 7.00 si no es por causa justificada. Además, para frenar la alta incidencia de la pandemia de coronavirus, desde este viernes, día 6, a partir de las 20.00 están cerrados todos los servicios no esenciales de la comunidad aragonesa.

A finales de octubre, agentes de la Policía Nacional detectaron que se estaba celebrando de madrugada una fiesta clandestina en un local dentro de la estación de Delicias.