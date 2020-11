El alcalde de Valmadrid se sube al tractor para ayudar en la limpieza de la CV-624 tras la fuerte tromba de agua

El alcalde de Valmadrid, el popular Alfredo López, solo recuerda haber vivido en dos o tres ocasiones "un tormentón" parecido al que ha sufrido el municipio zaragozano esta madrugada; en el que han caído 25 litros por metro cuadrado en solo un cuarto de hora inundando campos, caminos rurales y haciendo intransitable la carretera provincial que une Valmadrid y La Puebla de Albortón, CV-624.

"Ha sido una cosa llamativa. He llamado urgentemente a la DPZ e inmediamente han enviado una dotación del parque de bomberos deEl Burgo de Ebro. He subido con ellos en mi tractor para ayudar en lo que haga falta, que es nuestro deber", explica el alcalde, que ha participado -a petición del jefe de bomberos- en la limpieza de la carretera junto a otros dos vecinos de la localidad.

Ha sido una actuación rápida y la carretera en ningún momento ha quedado cortada al tráfico. "Estaba llena de tierra y piedras y yo he quitado lo fuerte con el tractor. Dos vecinos del pueblo -uno de ellos, el aguacil municipal- también han venido con herramientas de mano para colaborar en las tareas", indica el alcalde.

La actuación de los bomberos en la CV-624 ha durado unas cuatro horas. Afortunadamente, como afirma el alcalde de Valmadrid, la fuerte lluvia caída no ha dañado ni casas ni infraestructuras ni naves de la localidad. Sí que lo ha hecho en los campos de labor, ya sembrados, y en los caminos rurales que están "intransitables". "Ya me he puesto en contacto con el diputado de zona y le he pedido maquinaria de recursos agrarios para arreglar los desperfectos de los caminos rurales. No se puede andar por ellos. Contamos con la ayuda de la DPZ, que siempre ha respondido", ha dicho Alfredo López.