Denuncian que los comedores escolares públicos gestionados por las familias viven una situación "insostenible"

El modelo sostenible y de cercanía de los comedores escolares auto gestionados por las propias familias en Aragón está "en riesgo de ser víctima de la pandemia si la DGA no cumple sus acuerdos y da un paso más para defender un patrimonio de la escuela pública". Así lo han denunciado fuentes de la Plataforma por unos comedores públicos de calidad, que en una nota enviada a los medios pone ejemplos de la situación "insostenible" que viven varios comedores de Zaragoza.

Según fuentes de la plataforma, estos espacios se enfrentan en la actualidad a la soledad y el desamparo institucional, con incrementos de costes que resultan a día de hoy "inasumibles" para pequeñas asociaciones sin ánimo de lucro.

"Estos incrementos de costes vienen derivados de los gastos extraordinarios para afrontar la seguridad e higiene en las instalaciones de los colegios donde se presta el servicio así como del personal necesario para atender los grupos burbuja conforme a sus respectivos planes de contingencia frente a la covid-19", explican.

No obstante, y a pesar de los continuos pagos que han tenido que afrontar los comedores autogestionados durante meses, las mismas fuentes subrayan el esfuerzo que están haciendo estos lugares para seguir dando un servicio seguro y de calidad.

"Los comedores proveen comida de calidad, productos cercanos y de temporada a un precio de menú diario aproximadamente un 25% inferior al que abona la DGA a las empresas que gestionan comedores escolares, mientras prestan especial atención a la nutrición de los alimentos y cuidan con más mimo el aspecto educativo de los comedores escolares. No hay que olvidar que hasta hace poco algunos de los comedores eran gestionados por grandes empresas que siempre prefieren reducir la calidad del alimento y recortar la dignidad laboral para preservar beneficios", añaden desde la plataforma.

En la situación actual de crisis que acarrea la pandemia, las asociaciones de padres y madres que gestionan estos espacios aseguran verse "desamparadas y abandonadas", y con ellas -reiteran- las familias de esos colegios.

"En esta pandemia que redobla las necesidades se enfrentan en solitario al aumento de costes por protocolos de seguridad sin la certeza de que el mes que vienen puedan tener que echar el cierre", puntualizan.

Hace apenas unos días, el presidente del Gobierno autonómico presumía por preparar el presupuesto para la Comunidad con mayor dotación de la historia, pero según critican las familias "en ese presupuesto no parece haber espacio para cuidar de la joya de nuestros comedores escolares".

Así pues, a pesar de unos acuerdos iniciales con el Gobierno de Aragón, las AMPAs con comedores auto gestionados denuncian que no ha habido la financiación prometida, "ni tampoco una solución a medio plazo más allá de buenas palabras un día y silencio administrativo el resto del tiempo".

"No costaría tanto dar solución a estos asuntos pendientes y traería la tranquilidad de muchas familias orgullosas de los comedores de sus hijos y otras tantas que dan su esfuerzo no retribuido para dar de comer lo mejor posible a esos niños", concluyen. Las AMPAs reconocen que ha habido contestaciones arbitrarias donde se piden datos o se comprometen futuros pagos, pero "nada por escrito, nada homogéneo para todas las AMPAs que gestionan comedores y nada que dé garantías a medio plazo y no sea un parche para salvar el momento".

Así las cosas, la situación resulta -dicen- "insostenible" para estos pequeños comedores que se gestionan sin ánimo de lucro y que ven un agravio comparativo con grandes compañías.

"Algunos comedores auto gestionados no descartan tener que echar el cierre si no se asumen los compromisos pactados con el Gobierno de Aragón, algo intolerable para los comedores escolares que mayor valoración tienen por las familias, puesto que no pueden permitirse abogados y pleitos. Todos entendemos que hay que hacer sacrificios, pero hay dos cosas que son sagradas, la comida y nuestros hijos, cuando lo que está en juego es la comida de nuestros hijos entonces está en juego todo", apostillan.