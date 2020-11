Aulas para luchar contra la brecha digital

"En mi casa no tengo suficiente wifi para poder trabajar bien con el ordenador. Además, aquí me ayudan a manejar mejor el programa informático y me resuelven las dudas". Sara Aded, de 16 años, estudiante de Formación Profesional Básica en Servicios Comerciales, era una de los ocho estudiantes que ayer por la mañana asistían a una de las aulas del programa ‘Conectando con el cole’ que el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Ozanam han puesto en marcha en tres espacios del centro histórico para facilitar el acceso a ordenadores y conexión a internet a adolescentes y jóvenes de familias desfavorecidas. En la misma sala, otros cuatro chavales están absortos siguiendo las videollamadas con sus compañeros de instituto.

Falta de dispositivos tecnológicos, conexiones a internet inestables o inexistentes, o incluso la carencia de conocimientos para usar la red pueden llevar a los alumnos con clases semipresenciales a descolgarse del curso. Y es lo que se quiere evitar con esta iniciativa que surgió del Plan Integral del Casco Histórico (PICH), que gestiona Ozanam, y a la que el Consistorio de la capital aragonesa destina casi 44.000 euros para que funcione durante todo este curso.

Por las mañanas están abiertas dos aulas en las calles de Ramón Pignatelli y del Doctor Palomar a las que acuden durante dos horas (10.00 a 12.00) adolescentes que ese día no les toca ir al instituto. Un máximo de 10 chicos por grupo, sobre todo de 3º y 4º de la ESO y alguno de FP (los cursos con semipresencialidad) y siempre los mismos como medida anticovid.

Por las tardes se suma un tercer recinto en la calle de Las Armas. Es la hora en la que los alumnos de primaria y secundaria hacen las tareas escolares que precisan del uso de internet. En total, 10 grupos participantes, cuatro por las mañanas en días alternos, que suponen un centenar de alumnos. En estas salas disponen de equipos informáticos, wifi e impresora para sacar a papel deberes que han recibido por correo electrónico. Un docente está al frente de cada aula.

"La primera ola del coronavirus causó una situación de emergencia educativa y esta es una forma de favorecer la igualdad de oportunidades para todos", asegura el responsable de Acción Social de Ozanam, José María Lamana.

Soporte técnico de las familias

Alfonso Mendoza, presidente de la Junta de Distrito del Casco Histórico, explica que el proyecto cuenta con la colaboración de los centros de enseñanza, tanto públicos como concertados, y los servicios sociales que son los principales conocedores de los chavales con especiales dificultades. Además, subraya que el objetivo va más allá y también se brinda soporte técnico a las familias. "Se les ayuda a instalar los equipos y el software en los hogares, las aplicaciones informáticas e incluso abrir una cuenta de correo electrónico que ahora necesitan todos los escolares", subraya. Hasta ahora han sido atendidas una veintena de familias pero se esperan llegar a por lo menos un centenar.

José Carlos Sanjuan, químico y con el máster de Educación, está al frente del aula de la calle del Doctor Palomar. Apunta que algunos chicos son unos expertos con el móvil o el Tik Tok, pero luego adolecen de no saber adjuntar un archivo en el correo o una foto en un documento. "La respuesta es muy buena. La situación de cada uno es diferente y nos adaptamos a lo que necesitan en cada momento", concluye.

