Aragón no se plantea que los alumnos se hagan ellos mismos los test de la covid, como sí harán en los centros catalanes

Aragón no se plantea de momento que los alumnos de Secundaria y Bachillerato se realicen ellos mismos las pruebas PCR -guiados por profesores-, como sí se hará a partir de este jueves en los centros educativos de la comunidad vecina.

Así lo indican fuentes de la consejería de Educación del Gobierno de Aragón, al ser preguntados por esta medida que anunció este miércoles la Generalitat de Cataluña. El objetivo, según indicaron desde el departamento de Educación catalán, no es otro que concentrar todos los recursos sanitarios en los centros de salud, liberando así de trabajo a los profesionales que hasta la fecha debían también realizar estas pruebas de detección del coronavirus en el aula.

"Este cambio en la metodología de los cribados tiene como objetivo liberar recursos humanos sanitarios para que se puedan dedicar a atender otros ámbitos más afectados por la pandemia, como pueden ser los mismos centros de salud o las residencias de ancianos", explicaba este miércoles la secretaria general catalana de Educación, Núria Cuenca.

Según indicó, el departamento de Educación de la Generalitat está preparando las formaciones que se mandarán a los profesores para que puedan supervisar estas pruebas, si bien subrayó que "no hay ningún riesgo biológico" para ellos.

Las mismas fuentes indicaron que esta nueva metodología no se pondrá en marcha hasta que las formaciones no estén listas y hayan llegado a los profesores.

"El objetivo que perseguimos es poder seguir manteniendo los cribados tal y como los estamos haciendo, y para poder hacerlo en este momento de mitigación de la pandemia, y a la vez contribuir a liberar recursos humanos que necesariamente tienen que dedicarse a ámbitos donde la incidencia de la pandemia es mucho más grave, tenemos que hacer este paso de responsabilidad", destacó Cuenca.

A su juicio, esta medida no supondrá más estrés o presión para los centros y el profesorado, dado que el protocolo y la organización de las pruebas será el mismo: cuando se detecte un caso en uno de estos cursos se ordenará la cuarentena de todo el grupo, se fijará un día para hacer los test en un espacio del centro que esté acondicionado para ello y los alumnos afectados se realizarán las pruebas pertinentes con los kits de autotoma entregador por el departamento. Los profesores supervisarán esta labor y las muestras quedarán bajo custodia en el centro hasta que las recojan los responsables sanitarios.

"Soy enfermero y no me veo capaz de hacérmela a mí mismo correctamente... pero los chavales de secundaria se la van a hacer a sí mismos supervisados por sus profesores. Pensaba que ya había de todo este 2020"

Aun con todo, la medida no acaba de convencer a muchos sanitarios. "Habré hecho alrededor de cien PCR o más a pacientes, soy enfermero y no me veo capaz de hacérmela a mí mismo correctamente... pero los chavales de secundaria se la van a hacer a sí mismos supervisados por sus profesores tras ver un videotutorial. Pensaba que ya había visto de todo este 2020", comenta en tono irónico el enfermero Héctor Castiñeira, autor del blog 'Enfermera Saturada', que cuenta también con varias publicaciones sobre el oficio de enfermería.