El gobierno PP-Cs aprobará este lunes las ordenanzas fiscales de 2021 con el apoyo de Vox

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobará este lunes, con los votos de PP, Cs y Vox, las ordenanzas fiscales del año 2021, que entre otros aspectos supondrán una rebaja de un 0,74% en el tipo que grava el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), así como diversas bonificaciones en materia medioambiental. Eso sí, no se prevén cambios en la plusvalía o en el Impuesto sobre las Actividades Económicas.

La concejal de Hacienda, María Navarro, explicó este domingo que se trata de "las mejores ordenanzas posibles en un momento muy complicado para el Ayuntamiento". Destacó que esta propuesta se completa con el plan fiscal, que se va a tramitar en paralelo y que permitirá rebajas de tributos a colectivos afectados por la crisis, como los hosteleros, los comerciantes, los taxistas o las empresas culturales.

El gobierno PP-Cs tiene asegurado el apoyo de Vox. No obstante, su portavoz, Julio Calvo, explicó que la propuesta del bipartito "es cobarde", porque "los sectores afectados por la crisis piden a gritos una rebaja de impuestos". Calvo se quejó de que la gran mayoría de los votos particulares presentados por su grupo no han sido aceptados por motivos técnicos (los partidos solo pueden enmendar los artículos que modifica la propuesta del gobierno).

Por eso, Vox anunció la presentación de proposiciones normativas para lograr una mayor bajada de impuestos. "Pero tenemos que aprobar las ordenanzas, porque dentro de lo malo, tenemos que elegir lo menos malo. Se han quedado cortos", dijo.

Los grupos de izquierdas han solicitado una rebaja del IBI al mínimo legal (un tipo 0,4 frente al 0,4123 que plantea el gobierno). No obstante esta iniciativa decaerá, dado que Vox no la apoyará. María Navarro consideró que esta decisión supondría una merma recaudatoria de 4 millones de euros y la necesidad de someter a Zaragoza a un plan económico y financiero.

El PSOE señaló que la propuesta fiscal "da la espalda a las necesidades de los ciudadanos", mientras que Podemos-Equo anunció su voto en contra por "no querer subir impuestos a los que más tienen". ZEC defenderá un voto particular para que no se tripliquen las tasas de entrega y adopción de animales.