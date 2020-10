Una testigo del crimen de la calle Princesa niega sufrir amenazas pero exculpa ahora al acusado

El jurado que juzga a Denis López como presunto cooperador necesario del crimen de la calle Princesa en Zaragoza ha podido escuchar hoy el testimonio de una de las principales testigos del crimen. La joven tenía que haber declarado el miércoles, pero no acudió a la Audiencia Provincial, obligando al magistrado-presidente a ordenar a la Policía Nacional que la localizara y la trajera hoy al juicio. Según explicaron en sala dos de sus amigas, la chica está “atemorizada”, porque le han llegado a amenazar poniéndole un cuchillo en el cuello. “Y por eso ha cambiado varias veces su versión”, aseguraron.

Sin embargo, A. ha negado hoy cualquier tipo de amenaza y ha dicho que sus amigas “mienten”. “Nadie me ha amenazado. Eso solo está en la cabeza de la novia de Sami -el joven de 20 años al que mataron seccionándole la arteria femoral con un machete-, porque quiere que diga lo que ella piensa, no lo que vi”, ha declarado la joven, quien la madrugada del 18 de noviembre se encontraba también a las puertas de la discoteca Trópico, a muy poca distancia de la víctima y de sus agresores.

Cuando compareció por primera vez ante la Policía, horas después del asesinato, esta testigo contó que el ahora acusado fue una de las tres personas que acorralaron al fallecido y que incluso le oyó gritar a su amigo Kiko -el menor que fue condenado como autor material del crimen-: “¡Mátalo, mátalo!”. “Lo dije así porque tenía mucha rabia. Pero todo lo que conté aquel día era lo que había oído decir a las personas que estaban allí, no lo que vi”, se ha justificado.

“No sé si ha recibido o no amenazas, pero a lo largo del proceso usted ha dado ya, con esta, cinco versiones distintas de lo sucedido. ¿Cuál es la buena?”, le ha preguntado la acusación particular, a cargo del letrado Carlos Vela. “Sinceramente, no me acuerdo de mis anteriores declaraciones”, ha dicho. En cualquier caso, lo que sí ha hecho hoy esta testigo es decir que Denis López no estaba arrinconando a Sami Hamidi. “No estaba al lado de Kiko. Él estaba detrás, a unos dos metros o dos metros y medio, con el resto de gente”, ha concluído. Durante el juicio que se celebró en la jurisdicción de Menores, el abogado de la familia de la víctima pidió que se le investigara por falso testimonio.

Tras la comparecencia de esta primera testigo ha declarado ante el jurado otro amigo de la víctima, quien sí ha identificado a Brayan -apodo por el que se conoce al ahora acusado, el único adulto implicado en el crimen- como uno de los tres jóvenes que rodearon a Sami “para que nadie viera lo que iban a hacer”. “Él estaba junto a Kiko en el momento del apuñalamiento. Cuando se giró para marcharse corriendo, se me quedó mirando fijamente. Me acuerdo perfectamente de que llevaba una gorra roja y estoy completamente seguro, al cien por cien de que era él”, ha insistido E. a preguntas de la defensa, a cargo del abogado Alejandro Giménez.

Un machete de doble filo

Durante la tercera sesión del juicio se ha practicado también la pericial forense, en la que los doctores que practicaron la autopsia al cadáver han recordado que presentaba una herida incisa de 13,7 centímetros en el muslo derecho. “Esto da prueba de la magnitud del arma, que era de doble filo. Si no hubiera sido tan grande, no podría haber alcanzado la arteria femoral, que seccionó parcialmente”. Sin un quirófano al lado, han dicho los forenses, “era prácticamente imposible salvar la vida a la víctima”.

En cuanto al alcohol que había tomado el acusado, por los detalles que dio sobre lo sucedido, los peritos creen que no afectó a sus actos.