Sira Repollés: "La Iglesia debería animar a sus fieles a restringir la entrada al culto en el Pilar"

El aforo de la Basílica del Pilar durante las fechas del Pilar, en las que las fiestas zaragozanas se han suspendido por la pandemia, será del 50% como en cualquier sitio cerrado durante estas fechas. Así lo ha adelantado este viernes la consejera de Sanidad del Gobierno aragonés, Sira Repollés, en relación con la orden pendiente de publicarse para oficializar el pase a fase 2 de la capital aragonesa del 8 al 15 de octubre próximos. Además ha instado a la Iglesia a animar a los fieles a que, en la medida de lo posible, "restringieran la entrada al culto del Pilar en estas fechas"

Repollés ha asegurado que no es una decisión "arbitraria", sino que que está "basada en motivos puramente epidemiológicos". El hasta ahora arzobispo de Zaragoza y nuevo administrador apostólico de la diócesis, monseñor Vicente Jiménez, adivirtió precisamente este pasado martes de que sería una "discriminación" fijar aforos del 50% para actos religiosos y del 75% para los culturales en la semana en que la capital aragonesa va a estar en fase 2.

La consejera ha defendido que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) "los eventos religiosos y la celebración de misas o de culto religioso" son situaciones "de las más contagiosas" y muchos brotes "han aparecido en circunstancias parecidas". Repollés ha precisado que esto "no es motivo suficiente, pero sí para tener en cuenta", a lo que se suma que la Basílica del Pilar es un "lugar cerrado" en el que las butacas o sitios no están preasignados como ocurre en actividades culturales. Esta presasignación de butacas permite, ha insistido, determinar "qué personas están en cada sitio" de forma que "se pueden seguir los contactos" y se conoce "exactamente la distancia de seguridad entre las personas, situación que no se da en absoluto en el culto".

La consejera también ha esgrimido que "el volumen y el número de misas o de servicios religiosos que se van a realizar en estas fechas es muy superior" al de otros días y que aunque se han mantenido diferentes contactos con el Cabildo para reducir el número de oficios religiosos al final parece que se van a mantener. "Por todo esto es imposible relajar estas medidas", ha afirmado.

Repollés ha considerado que el Cabildo Metropolitano de Zaragoza y la Iglesia deberían asumir "como suya" esta "situación de responsabilidad" y, por "precaución", "animar a sus fieles que, en la medida de lo posible, restringieran la entrada al culto del Pilar en estas fechas" para "evitar afluencias masivas en la basílica". Además, ha anunciado que por parte de la Policía y Fuerzas de Seguridad se va llevar a cabo "un control exhaustivo de las entradas y salidas a los oficios religiosos y evitar que haya colas en la calle".

