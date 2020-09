La jueza ordena prisión provisional sin fianza para el hombre que degolló a su hija 

La jueza que investiga al nigeriano Nossa Ch. O. por degollar a su hija de 4 años en el barrio de Las Delicias de Zaragoza ha decretado este jueves su ingreso en prisión provisional sin fianza por un delito de asesinato con la agravante de parentesco. Así lo había propuesto previamente la Fiscalía, quien no obvia las patologías psiquiátricas que padece el encausado.

La defensa, a cargo de los abogados Carmen Sánchez y Luis Ángel Marcén, consideraba más oportuno la hospitalización previa del homicida, dado que presenta "claros signos" de estar afectado todavía por un brote psicótico. Sin embargo, en su auto, la jueza entiende que el detenido puede recibir asistencia psiquiátrica en la enfermería de la prisión.

Según ha podido saber HERALDO, el investigado, de 34 años y en situación regular en España, no quería ser visto por los médicos. En cualquier caso, los especialistas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) han terminado reconociéndolo para concluir que, en este momento, el homicida entiende lo que se le dice. Sobre lo que no se han pronunciado todavía es sobre su imputabilidad. Es decir, sobre si consideran que el hombre controlaba o no sus actos y su voluntad cuando cortó la tráquea a la pequeña y la remató después de una cuchillada en el pecho.

Como hiciera ante el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional este miércoles, el arrestado se ha negado a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Zaragoza, el que estaba de guardia el pasado lunes cuando se produjo el crimen. Ello no ha impedido que la Fiscalía, tras examinar el atestado policial, acabara pidiendo su ingreso en prisión "con el fin de evitar el riesgo de fuga y que puedan reiterarse hechos similares". La acusación pública no pasa por alto las "patologías del detenido" y plantea la posibilidad de que se le ofrezca asistencia sanitaria psicológica.

Cabe recordar que Nossa Ch. O., de 34 años, fue detenido en la primavera de 2019 por intentar agredir a un compañero de trabajo con un martillo en el Parque de Atracciones de Zaragoza. Entonces, los especialistas ya lo declararon inimputable, por lo que tras permanecer varias semanas ingresadas en el Hospital Clínico regresó a casa. Según su mujer y madre de la niña asesinada, en agosto del año pasado dejó de tomar la medicación que le prescribieron y tampoco acudía a las revisiones.