Una relación sexual consentida puede costarle 10 años de cárcel a un joven de Zaragoza

Una relación consentida entre dos jóvenes pero proscrita por la ley podría costarle hasta diez años de prisión a Luis Fernando A., quién aseguró este miércoles ante los magistrados de la Audiencia de Zaragoza que «nunca» imaginó que la chica con la que se estaba acostando tenía 13 años. Pero esa era la verdadera edad de la chica, lo que llevó a sus padres a denunciar al joven, que estaba a punto de cumplir los 20 años.

Como recordó la Fiscalía, los hechos se produjeron durante el verano de 2019 en Zaragoza. Tanto el procesado como la víctima reconocieron que mantuvieron relaciones sexuales en dos ocasiones. La primera vez, en los aseos de una piscina y la segunda, en casa del joven.

«Fueron relaciones consentidas. Yo creo que no llegué a decirle cuántos años tenía»

«Fueron relaciones consentidas. Yo creo que no llegué a decirle cuántos años tenía, imaginé que mi amiga se lo habría dicho a su amigo», manifestó la adolescente. Tanto ella como el encausado coincidieron en que fueron sus dos respectivos mejores amigos –a su vez, pareja– quienes acordaron la primera cita.

Tras aquel primer encuentro, la menor y el joven se pusieron en contacto a través de la red social Instagram para volver a verse y mantener relaciones. «Fue después de aquella segunda cita cuando recibí un mensaje de un número de teléfono desconocido que me decía que si no dejaba de ver a esta chica tendría problemas», relató Luis Fernando A. ante el tribunal. Según este, tampoco tenía un especial interés, por lo que decidió no volver a quedar con la chica.«Y eso que ella me tiró varios mensajes», señaló.

Al parecer, la noche en que acusado y víctima se vieron por segunda vez estuvieron fumando cannabis. Pero la menor reconoció que no la obligó y que ya consumía antes de conocerlo.