En busca de un local para seguir ayudando a los más vulnerables de Delicias

La Red de Apoyo y Cuidado de Delicias lleva desde el pasado mes de marzo atendiendo a centenares de vecinos de este distrito de Zaragoza, pero ahora son sus integrantes los que piden que les echen una mano para poder continuar con su labor en las mejores condiciones posibles. El colectivo anda en busca de un espacio en el que asentarse tras tener que abandonar las salas de la parroquia de San Valero en las que trabajaban hasta el momento. “Antes del 4 de septiembre tenemos que llevarnos los libros de la recogida y alimentos no perecederos que se han quedado sin repartir”, explica Laura, una de las voluntarias.

Durante los meses de julio y agosto, la red ha podido utilizar dos espacios de la parroquia a condición de dejarlos a principios de este mes, que es cuando la iglesia retoma sus actividades. Anteriormente, el colectivo pudo usar una sala de la sede de la Asociación de Vecinos Manuel Viola de Delicias, aunque también tuvieron que dejarla.

Ahora les urge encontrar una solución a largo plazo o al menos un lugar en el que poder almacenar sus mercancía. “Necesitamos aunque sea un trastero para guardar la comida y los libros hasta que llegue una solución más definitiva”, afirma esta integrante de la red.

Lo “ideal” según el colectivo, sería que alguien cediera desinteresadamente un espacio para que la red continúe con su labor diaria. El reparto de alimentos sigue siendo lo más prioritario, aunque la red también tiene en mente nuevos proyectos relacionados con la ropa, la creación de una pequeña biblioteca o un servicio presencial de atención personalizada. “La cesión gratuita sería lo mejor, porque no tenemos ingresos fijos y dependemos de la autogestión”, comenta Laura, que deja la puerta abierta a llegar a un acuerdo con el propietario para pagar los gastos de los suministros o un alquiler simbólico.

De no encontrar ningún local, la red ve difícil poder seguir asistiendo a los vecinos de Delicias como hasta el momento. “No podremos seguir con el sistema de los lotes de alimentos porque no podemos hacerlo en una vivienda particular. Tendríamos que volver al modelo inicial, que supone una disponibilidad inmediata”, señala Laura refiriéndose a las primeras semanas de la pandemia. Por aquel entonces la asistencia se prestaba directamente en el domicilio de los demandantes de ayuda: ellos se ponían en contacto con la red y alguno de los voluntarios hacía una compra urgente.

Con la llegada del verano, la demanda de ayuda disminuyó ligeramente, aunque también la disponibilidad de los voluntarios. Por este motivo decidieron trabajar citando a las familias para que ellas mismas acudieran a la parroquia a buscar sus lotes de alimentos. Eso sí, con 15 minutos de tiempo entre una cita y otra para evitar posibles aglomeraciones.

Más de 10.000 euros de ayuda en cinco meses

Desde su creación, la Red de Apoyo y Cuidado de Delicias ha respondido a 444 demandas, lo que se traduce en 1.440 personas atendidas: 900 adultos y más de 500 niños del barrio. En total, el colectivo ha recibido y gestionado más de 10.100 euros en donaciones de particulares para la compra de artículos de urgencia y primera necesidad.

Además, este verano han realizado varias recogidas de alimentos en supermercados del barrio y también una recogida de libros con la que lograron reunir cerca de 600 ejemplares. Durante el pasado curso escolar también realizaron un centenar de repartos de material y ayudaron a quienes carecían de dispositivos y red wifi a disponer de ellos para poder seguir sus clases online.