Azcón insta a la Delegación del Gobierno a actuar ante los ediles que se confinan en segundas viviendas

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha lanzado este lunes un mensaje muy crítico ante la noticia de que varios concejales, tres de ZEC y una del PSOE, están pasando su confinamiento fuera de Zaragoza. En este sentido, no ha dudado en decir que la Delegación del Gobierno en Aragón debe "tomar la iniciativa" para determinar si se ha quebrantado la norma. "Me consta que hay muchos casos en que se han conocido posibles incumplimientos y la Delegación se ha puesto a trabajar de oficio", ha afirmado.

El alcalde se refería a los casos de Pedro Santisteve, Luisa Broto y Alberto Cubero, los tres concejales de ZEC, que están pasando el confinamiento en pequeños municipios y que han decidido ir y volver a Zaragoza para participar en plenos y comisiones. La socialista María Ángeles Ortiz está en Belchite por motivos de conciliación de la vida laboral y familiar. En este caso, Ortiz ha optado por no desplazarse a Zaragoza para evitar riesgos y trabajar de forma telemática.

Azcón no ha mencionado a ningún edil en concreto, pero ha dicho que los cargos públicos "deben ser ejemplares". "Los concejales deben cumplir el confinamiento en sus domicilios habituales", ha explicado el regidor, que ha dicho que no se está dando "un ejemplo óptimo". Desde la Delegación del Gobierno en Aragón se ha indicado que "en este caso no se puede actuar de oficio".