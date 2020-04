Los tres ediles de ZEC y una del PSOE pasan el confinamiento en segundas residencias

Tres ediles de ZEC, Pedro Santisteve, Luisa Broto y Alberto Cubero, y una del PSOE, María Ángeles Ortiz, están pasando el confinamiento en sus segundas residencias, todas ellas en Aragón. Los tres primeros tienen previsto viajar a la capital para asistir a comisiones y plenos para retornar después a los municipios en los que están residiendo temporalmente, mientras que la socialista, que alegó motivos familiares para no permanecer en Zaragoza, ha decidido continuar su actividad mediante el teletrabajo.

El exalcalde de Zaragoza y portavoz de ZEC en el Consistorio, Pedro Santisteve, está alojado en la localidad zaragozana de Cabolafuente desde que se declaró el estado de alarma el 15 de marzo con el objetivo de limitar la expansión del coronavirus. El viernes se desplazó a la capital, donde tiene su vivienda habitual, para participar presencialmente en el pleno. En lugar de quedarse en la ciudad, regresó después a la localidad de la comarca de Calatayud, informó Abc. Ningún otro portavoz está pasando el confinamiento fuera de la ciudad.

Fuentes de ZEC confirmaron que ni Luisa Broto, que se encuentra en un municipio de Huesca, ni Alberto Cubero, que está en una localidad próxima a Zaragoza, residen en este momento en la ciudad. Explicaron que los ediles están fuera porque cuando se decretó el estado de alarma se encontraban allí. Indicaron que asistirán estos días a las comisiones plenarias y después retornarán a los lugares donde iniciaron el confinamiento.

Santisteve consultó a un despacho de abogados para asesorarse sobre lo que debía hacer y la conclusión fue que "no podía cambiar de domicilio". Por tanto, ZEC consideró que los ediles deben quedarse durante todo el estado de alarma en el lugar donde hubieran iniciado el aislamiento. "No hay ninguna irregularidad. La irregularidad se hubiera producido si se hubiera cambiado de lugar de residencia durante el confinamiento", indicaron desde ZEC, que recordaron que Santisteve obtuvo un permiso del secretario municipal.

La Delegación del Gobierno no quiso valorar si están quebrantando la norma. Se remitió al artículo 7 del real decreto por el que se declara el estado de alarma y que regula las condiciones en que se limita la libertad de circulación. El punto d) establece que una de las actividades permitidas es el retorno al lugar de residencia habitual. También están admitidos los desplazamientos para trabajar, acudir al médico o a la farmacia, al banco, a comprar comida o a atender a menores o dependientes.

Motivos de conciliación

La socialista María Ángeles Ortiz está pasando el confinamiento en Belchite, municipio del que fue alcaldesa. La edil, que tiene vivienda en Zaragoza, explicó que el motivo de no permanecer en la capital ha sido la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar, dado que allí se encuentran sus padres mayores, a los que no puede atender otra persona, y su hijo menor de edad. "No los puedo dejar", dijo. Ha decidido no regresar a la ciudad hasta que concluya el confinamiento para evitar desplazamientos innecesarios y mantener su actividad como edil mediante el teletrabajo.