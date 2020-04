El ingeniero que intentó matar a tiros a su exjefe grabó su despido y lo colgó en Youtube

Alberto P. G., de 35 años, detenido la semana pasada por intentar matar a tiros a su exjefe y sabotear presuntamente las ucis del Hospital Royo Villanova donde tratan a enfermos de coronavirus, está ahora en cuarentena en la cárcel de Zuera, como disponen las autoridades sanitarias para todos los reclusos que llegan a un centro penitenciario desde que se declaró la pandemia. Además, se le ha aplicado el programa de prevención de suicidios, ya que parece ser que hace un tiempo tuvo algún intento autolítico.

Alberto P. G. fue enviado a prisión de forma preventiva como presunto autor de la tentativa de homicidio de J. V. S., jefe de mantenimiento del Sector I del Servicio Aragonés de Salud. El ataque se perpetró el pasado 6 de abril. El sospechoso esperó a que su víctima saliera de su garaje, le tendió una trampa para que se bajara del vehículo y le disparó tres veces en el pecho.

Lo que parecía una agresión por una discusión de tráfico, se tornó en una investigación con un móvil mucho más elaborado: una venganza por un despido. Los testimonios recogidos por la Policía de la propia víctima y su el entorno laboral apuntaron hacia un extrabajador: Alberto P. C., un ingeniero técnico que no superó el periodo de tres meses de prueba.

El técnico, al que asiste la letrada Carmen Sánchez, encajó muy mal su cese. Primero lo demostró amenazando a una de las ingenieras del Royo Villanova, que lo denunció el 14 de noviembre de 2019, al día siguiente de comunicarle el despido. Luego, rajando supuestamente las ruedas del coche de la jefa de personal; y, el 18 de marzo, saboteando presuntamente el sistema eléctrico de la planta del Royo de los pacientes graves de covid-19, los cuales se quedaron sin respiradores hasta que se activaron los equipos electrógenos.

Pero no se quedó ahí. El día que le comunicaron su cese grabó la entrevista y el 20 de marzo subió esa conversación a Youtube escondiéndola tras las imágenes de una película. En ella, se constata la enorme tensión creada por Alberto P., quien llama varias veces «mala gente» a J. V. S. y le pide explicaciones por los motivos que el considera «injustos» de la no renovación. Su jefe le dice que no sabe «gestionar bien» las órdenes y que han tenido quejas de clientes. Él contesta que es «mentira», lo acusa de «manipular» y tener «celos profesionales». Es más, dice que si no ha superado el periodo de prueba es porque a J. V. S. no le ha dado la gana.