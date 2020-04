Detenido por agredir a su mujer en Tauste al pedirle que respetara el confinamiento

Los vecinos de Tauste figuran entre los aragoneses que más están respetando el confinamiento impuesto durante el estado de alarma para frenar los contagios por coronavirus. Según los últimos datos de movilidad que maneja el Ministerio del Transportes, un 82% de ellos no han hecho ningún desplazamiento de más de 500 metros en los últimos días. Sin embargo, la Policía Local ha tramitado ya 65 denuncias administrativas y el pasado domingo tuvo que practicar la primera detención. Además, al arrestado, un joven de 25 años identificado como C. P., no solo se le abrieron diligencias penales por un delito de desobediencia, sino también por otro de violencia contra la mujer.

Los hechos se produjeron sobre las 3.50, después de que una patrulla sorprendiera al citado joven en compañía de dos amigos por la calle de Zaragoza de Tauste. Los agentes les dieron el alto para identificarlos y preguntarles a dónde se dirigían, lo que les permitió comprobar que habían estado de fiesta e iban bebidos. Tras explicarles que iban a denunciarlos por incumplir el confinamiento del Covid-19, les recordaron que estaban obligados a regresar a casa. Y aunque dos de ellos acataron la orden, C. P. no estaba dispuesto a poner fin a la noche.

La actitud de esta persona obligó a los funcionarios a recordarle que si no hacía caso se verían obligados a detenerlo por desobediencia. Al parecer, el joven residía a escasos metros del lugar donde había sido interceptado y su esposa pudo ver desde la ventana lo que ocurría. De hecho, esta decidió bajar a la calle para calmar a su pareja y hacerle ver que lo mejor era que colaborara y regresara con ella a casa.

Pero las advertencias de su esposa no hicieron cambiar de opinión a C. P., quien acabó soltándole una fuerte bofetada delante de los agentes. Por supuesto, ello les obligó a intervenir y a detener al joven por desobediencia y violencia de género.

Localizado un fugitivo en Ejea

Por otro lado, también en la comarca de las Cinco Villas, la Policía Local de Ejea de los Caballeros detenía en la madrugada del pasado domingo a un fugitivo sobre el que pesaba una orden de ingreso en prisión. Según fuentes oficiales, los municipales arrestaron a A.R. F., de 45 años, como presunto autor de numerosos robos con fuerza en el interior de vehículos aparcados en la vía pública. Pero cuando estaban tramitando la denuncia administrativa por incumplir el confinamiento, así como las diligencias penales, al consultar los archivos, la Policía Local de Ejea se dio cuenta de que había también una orden de búsqueda e ingreso en prisión sobre esta persona.

