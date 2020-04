Los contagios por coronavirus se estancan en Tarazona y comarca

Se estabiliza la expansión del coronavirus en Tarazona y su comarca, según informan los responsables sanitarios en la ciudad. Se mantienen los focos en la residencia turiasonense del Hogar Doz y el centro Sagrado Corazón de Vera de Moncayo.

“Entendemos el interés de los ciudadanos por conocer las cifras de personas con coronavirus en la ciudad. La información nos la pasa la coordinación del centro de salud, y los últimos datos que tenemos son de hace unos días. Hay catorce personas ingresadas en el Clínico con sintomatología más aguda, y una veintena en los domicilios como casos confirmados. Hay muchísima gente con sintomatología compatible en sus casas, que no podemos saber con certeza cuántas son y si realmente están infectados, porque no se les ha realizado el test, por lo que no forman parte del número de positivos de la ciudad”, explica el alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea.

Desde el centro de salud turiasonense confirman que “se van dando altas a confinados por posibles contagios de Covid-19 y la mayor preocupación está en las residencias, ya que ni en Palmerola, ni los centros de Malón ni de Añón de Moncayo se han realizado pruebas PCR. En el Hogar Doz, la situación está más estabilizada”.

Desde el IASS confirman que tres residentes del Hogar Doz han sido trasladados a Centros Covid y cinco a hospitales, aunque esta cifra podría haber aumentado en las últimas horas.

En la residencia Sagrado Corazón de Vera de Moncayo, donde se mantiene activo el otro foco importante por coronavirus de la comarca, han fallecido ya once personas: cuatro de ellas en la residencia (dos sin síntomas compatibles con el Covid-19), tres en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y los otros cuatro en centros Covid de Aragón.

Diez residentes más han sido traslados a estos centros especializados, cuatro al hospital y trece permanecen en la residencia vereña, nueve con síntomas, pero con resultado del PCR negativo y cuatro asintomáticos.

Entre el personal del centro, una treintena de trabajadores en total, hay algunos de baja y otros que siguen con su labor tras obtener un resultado negativo en los test PCR. La residencia ha buscado sustitutos para algunos puestos, aunque no se ha llegado a completar la plantilla, y cuenta con el apoyo de personal sanitario del centro de salud de Tarazona.

La última información oficial que ha ofrecido el Gobierno de Aragón es que el centro de salud de Tarazona ha atendido un total de 112 consultas, presenciales o telefónic1as, relacionadas con posibles casos de coronavirus, cifra actualizada hasta el pasado 13 de abril.

“Nuestra impresión es que estamos dentro de la normalidad, pero mientras no se realicen los test masivos no podremos saber el número real de afectados por esta pandemia. Creemos que hemos superado lo peor de esta crisis y no podemos tirar ahora por la borda este mes de confinamiento”, finaliza el alcalde.