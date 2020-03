Cabify se estrena en Zaragoza sin paradas propias en ningún punto de la ciudad

Cabify se estrena este miércoles en Zaragoza. Según anunció la compañía, a partir de las 11.00 se podrá empezar a usar este servicio de VTC en las calles de la capital aragonesa. El desembarco se produce ante los recelos de los taxistas y con una flota de 20 vehículos híbridos, que los usuarios podrán reservar a través de la aplicación de la compañía.

Mediante este sistema, el cliente reserva un viaje desde un punto de la ciudad, y la empresa le comunica de antemano qué vehículo le va a recoger, cuánto le va a costar el trayecto y cuál es la duración estimada del mismo. Aunque el alquiler de vehículos con conductor no es nuevo en Zaragoza, sí lo es la llegada de compañías que operan con este tipo de sistema.

La llegada de la multinacional española del transporte a Zaragoza, anunciada con solo dos días de antelación, ha cogido por sorpresa a las administraciones afectadas, que no habían sido avisadas de la fecha de inicio. De hecho, fuentes del Ayuntamiento de la capital aragonesa reconocían que se enteraron el lunes por la prensa del arranque de esta actividad.

Así, por ejemplo, Cabify no ha pactado con las instituciones tener paradas propias y específicas para cargar y descargar viajeros en ningún punto concreto de la ciudad. Al contrario de lo que ocurre en otras ciudades de España, los coches de esta compañía no tendrán espacios reservados ni en el aeropuerto ni en la estación intermodal de Delicias. Como no pueden utilizar las paradas de los taxis, en principio deberán pactar con los clientes el punto de recogida.

Según apuntaron todas las fuentes consultadas, de momento no hay un espacio pensado para estas empresas. Ni para aparcar y dejar o recoger clientes ni para circular. Por lo tanto, deberán moverse como un vehículo particular más. Desde Cabify se limitaron a señalar que respetarán "la normativa local en cuanto a circulación", y que progresivamente irán "trabajando con la ciudad para poder ser una alternativa cada vez más eficiente y que dé una respuesta más personalizada a los hábitos de movilidad en Zaragoza".

En otras ciudades, las empresas de VTC como Uber o la propia Cabify cuentan con paradas propias, como las del taxi, o plazas reservadas en los aparcamientos de los aeropuertos. En ocasiones, Aena cobra a estas compañías por estos espacios, lo que en algunos casos supone un incremento de la tarifa de los viajes para los usuarios.

Según confirman desde el operador aeropuertario, en el caso de Zaragoza no hay ningún espacio reservado para Cabify en la terminal de Garrapinillos, por lo que la recogida de clientes tendrá que hacerse en algún punto pactado entre el conductor y el cliente de la compañía.

En la estación intermodal de Delicias la situación es similar. Fuentes de Adif señalan que allí tampoco se ha previsto un espacio propio para los vehículos de la multinacional española. Tanto en la terminal del AVE como en el aeropuerto de Garrapinillos, los taxis sí disponen de amplias paradas, pero estas no pueden ser utilizadas por los Cabify.

Otra diferencia que tendrán estos vehículos de alquiler con conductor con los taxis es que, en principio, no podrán usar los carriles bus ni los giros preferentes que pueden hacer los taxistas en algunos puntos de la ciudad, como los giros a la izquierda en el eje del tranvía.

En otras ciudades, como Madrid y Barcelona, las empresas de VTC han pedido poder circular por los carriles bus, pero de momento no pueden hacerlo. Y eso que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictaminó en 2018 que deberían poder usarlos, así como poder aparcar sin límite de tiempo, para reducir las diferencias regulatorias que actualmente hay entre los taxis y los VTC.