Los taxistas reciben con sorpresa la llegada de Cabify a Zaragoza y exigen un control exhaustivo

Los taxistas temen que la llegada de Cabify a Zaragoza resulte perjudicial para la economía del sector. La empresa de vehículos compartidos con conductor desembarcará oficialmente este miércoles a las 11.00 en la capital aragonesa con una veintena de coches. Los taxistas acogieron con sorpresa su llegada, anunciada este lunes, porque aunque estaba prevista no creían que los nuevos vehículos empezaran a circular tan pronto. En este sentido, explicaron que la previsión era que empezaran a operar este verano. Además, consideraron que las licencias VTC con las que va a operar Cabify son de una compañía aragonesa de autobuses, aunque no pudieron confirmar este extremo.

El presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza (Apatz), Mariano Morón, explicó que su organización ya se ha dirigido tanto a la DGA como el Ayuntamiento de Zaragoza para que se controle e inspeccione los nuevos vehículos. "Si actúan conforme al decreto ley, aquí paz y después gloria", dijo Mariano Morón. Según explicó, las dos instituciones han ofrecido su "compromiso" de que en Zaragoza se trabajará conforme a lo recogido en el decreto autonómico que regula las licencias de VTC.

Pero el sector tiene recelos, especialmente por los problemas que se han producido en otras ciudades. En este sentido, Morón explicó que en Madrid "no hay regulación y campan a sus anchas". En Zaragoza sí hay normas. "No sé si esta empresa va a hacer daño o no al sector en Zaragoza. Lo que sé es que no podemos hacer nada. Habrá que esperar", declaró Morón.