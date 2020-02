Un juez de Zaragoza ordena el ingreso en prisión de un joven por una condena de hace 12 años

La cuenta atrás ha comenzado. Y si las gestiones in extremis de su abogado no prosperan, el zaragozano Juan Carlos Torres se verá obligado a ingresar en prisión por una condena de hace 12 años. Cuando descubrieron que había afanado varios de los paquetes que debía repartir y lo juzgaron por un delito de apropiación indebida en 2008, este vecino de Las Delicias tenía solo 22 años y era, dice él mismo, «un cabeza loca». Hoy, es padre de dos niños de 7 y 8 años y regenta con éxito su propio negocio de transporte. De ahí que la carta que recibió hace unos días comunicándole su próxima entrada en Zuera para cumplir 21 meses de cárcel pese ahora sobre él cual espada de Damocles.

«La maquinaria judicial acostumbra a ser lenta de por sí, pero más de una década para ejecutar una sentencia se antoja incluso perverso», asegura el letrado Javier Rodríguez (Ariza Abogados), quien apura todos los resquicios legales para evitar lo que parece inevitable. «Sobre todo –apunta–, porque a Juan Carlos le piden cuentas por el error que cometió hace más de una década, cuando era otra persona completamente distinta».

Su abogado recuerda que su cliente devolvió ya entonces los aparatos de los que se apropió –varios ordenadores portátiles, entre otros– y no existe responsabilidad civil pendiente.De hecho, firmó una sentencia de conformidad con la Fiscalía y se le suspendió la pena para que no ingresara en prisión. Lo que pasó por alto este zaragozano es que para acogerse a este beneficio se comprometía a no cometer ningún tipo de delito en los dos años posteriores. Y un positivo en alcohol, apenas unos meses después, le va a llevar ahora a una celda.

Denegado el indulto del Consejo de Ministros, la defensa no pierde la esperanza y confía en que prosperen alguna de sus últimas maniobras. De hecho, ya se ha dirigido al Juzgado de lo Penal número 8 de Zaragoza para pedir la suspensión extraordinaria de la pena –se puede solicitar cuando la condena no supera los dos años de prisión y el encausado no es reincidente– o la prescripción de la condena –es posible instarla cuando han transcurrido cinco años desde la firmeza del fallo–.

Como le solicitó el juez, Juan Carlos Torres compareció el miércoles en el juzgado para formalizar los últimos trámites. La vida le ha dado ya varios reveses –sobrevivió incluso a un accidente cuando era paracaidista del Ejército–, pero confía en que este no le haga retornar a la casilla de salida.