Santisteve critica que Azcón retrase el museo de Imprenta Blasco

El concejal de Zaragoza en Común Pedro Santisteve ha criticado este sábado el retraso por falta de dotación presupuestaria, por el Gobierno municipal de Jorge Azcón, en la puesta en marcha de un espacio museístico en la antigua Imprenta Blasco, con la maquinaria y mobiliario restaurados.

Santisteve ha hecho estas declaraciones ante la antigua imprenta, cerrada en 1999, adquirida por el Ayuntamiento tres años después y cuya recuperación, ha recordado, impulsó ZeC el pasado mandato (con él como alcalde).

Más información Finalizados los trabajos de limpieza de parte de la maquinaria de la Imprenta Blasco

La rehabilitación del edificio permitirá incorporar al parque municipal de vivienda social 26 nuevos pisos, uno de los objetivos prioritarios de la política de Vivienda de ZeC, que aumentó en un 40 % el parque de vivienda pública de alquiler al frente del gobierno municipal.

El sector de las artes gráficas

Pero su propósito, además de la vivienda, pasaba por destinar el sótano y la planta baja a un Museo de la Imprenta, de modo que en el ayuntamiento firmó 2018 un convenio de colaboración con la Asociación Empresarial de Artes Gráficas, Papel y Manipulados de Aragón (Aegraf) para restaurar de forma progresiva la maquinaria y enseres para poner en valor lo que representó para Zaragoza la Imprenta Blasco y el sector y las artes gráficas en su conjunto.

Según ZeC, para poner en marcha este proyecto el Ayuntamiento de Zaragoza destinó 49.000 euros, lo que permitió el traslado especializado y acometer una primera fase de restauración, en la que se ha actuado sobre una de las prensa tipográficas, varias máquinas de manipulación de papel y uno de los chibaletes (mueble de madera que se empleaba para guardar cajas tipográficas y que servía además de banco de trabajo para realizar la composición manual).

Estos trabajos se han llevado a cabo por las empresas que integran Aegraf en coordinación con el personal de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento y actualmente las piezas restauradas se encuentran en un sótano del edificio de Pontoneros a la espera de ser trasladadas para completar el proyecto.

Sin embargo, ha criticado Santisteve, la decisión del Gobierno de PP y C’s de no aprobar un presupuesto para el año 2019 y no incluir una partida suficiente en las cuentas de este que impulse este espacio museístico (finalmente solo se incorporó una enmienda de 10.000 euros), ademas de recoger una partida en Cultura para continuar con los trabajos de restauración, va a retrasar la apertura de este espacio y pone en peligro la conservación de las piezas ya restauradas, que se no encuentran en un emplazamiento adecuado.