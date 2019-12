Una nueva salida de Puerto Venecia, “única solución” a los atascos navideños

Puerto Venecia se llena, durante estos días, de emisarios de los Reyes Magos que buscan los regalos perfectos para sus amigos y seres queridos. Compras de última hora que, en muchos casos, generan problemas de circulación en las inmediaciones del complejo comercial y afecciones al transporte público.

Así lo han denunciado los colectivos vecinales de los barrios de Parque Venecia y La Paz, que creen que la única solución es dotar al centro comercial de otra salida. “Desde el principio demandamos que se construyera una nueva conexión con el cuarto cinturón por la parte de IKEA. Hasta ahora no se ha hecho, es la única solución para evitar los atascos”, considera José Luis Villalobos, presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz.

En la misma línea se manifiesta José Antonio Andrés, presidente del colectivo Somos Parque Venecia, partidario de que esa nueva salida se realice en la zona sur para que conecte con la antigua carretera de Teruel. “No puede ser que esta infraestructura solo tenga la rotonda del McDonalds para digerir todo el tráfico que genera”, señala.

Además, según Andrés y Villalobos, también se producen continuas afecciones en el transporte público. Subir a un autobús una o dos paradas después de que haya salido de Puerto Venecia resulta una misión casi imposible. “Salen de la avenida Tiziano y cuando llegan a la calle Zafiro, las primeras paradas ya están saturadas. Hay vecinos que nos comentan que tienen que irse de una punta del barrio a otra para intentar coger el autobús”, aseguran desde La Paz.

Un problema que se agrava si quienes quieren subir a los autobuses son viajeros con sillas de bebé. “A determinadas horas van llenos Es muy complicado subir a la línea 31 en las horas centrales del día, más todavía teniendo en cuenta la alta natalidad del barrio y la cantidad de gente que va con carritos”, explica Andrés.

En este caso, las asociaciones de ambos barrios abogan por el refuerzo de las líneas 23, 31 y C4, especialmente en las fechas de mayor afluencia. “Demandamos el incremento de la frecuencia de los autobuses que se ven afectados, así como convertir una de las vías de la avenida de Tiziano en carril para transporte público, taxi y emergencias”, afirma Villalobos, que asegura que en los días de más retención, apenas pueden circular ni las ambulancias.

Andrés reconoce que las situaciones que se producen estos días no son las mismas que se daban durante los años 2012 y 2013, con el centro comercial recién inaugurando. “Había verdaderas retenciones”, señala. No obstante, insiste en que hay que dar con una solución para minimizar el impacto que Puerto Venecia tiene sobre los residentes de la zona. “Somos los principales afectados”, afirma.

Un problema más allá de esta época del año

Y es que el caos circulatorio en los alrededores del mayor centro comercial de España no se limita solo a estas fechas. Tras la navidad llegarán las rebajas, y después los puentes y las aperturas en festivos. “Es algo crónico. De una manera o de otra los atascos son continuos, no solo en navidades, sino prácticamente cada vez que hay un puente”, comenta Villalobos. “El centro comercial ya no es una novedad, pero la afluencia sigue siendo bastante alta. Eso tiene unas consecuencias”, añade Andrés.

El puente de la Constitución, anticipo de la campaña navideña, los comercios de Puerto Venecia también se abarrotaron y las retenciones llegaron a ser de hasta un kilómetro en la Z-40.

Todas estas cuestiones fueron expuestas el pasado día 20 de diciembre en el último Pleno de la Junta de Distrito, aunque no es la primera vez que se comunican. “Se van haciendo pequeñas actuaciones, pero no vemos resultados efectivos. Lamentablemente, corporación tras corporación, no encontramos respuestas”, concluyen desde La Paz.