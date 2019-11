El gobierno PP-Cs anuncia el presupuesto para enero y que la inversión será "justita"

El Ayuntamiento de Zaragoza aprobará el presupuesto, si logra los votos necesarios en el pleno, el próximo mes de enero. Así lo anunció ayer la concejal de Hacienda, María Navarro, que se comprometió a desarrollar una tramitación mucho más rápida de lo habitual. Lo hará con la aplicación de lo previsto en la ley de capitalidad, que reduce los plazos de exposición pública y prevé la aprobación en una única sesión plenaria.

El acelerón no evitará que en 2020, como es tradicional en el Ayuntamiento de Zaragoza, se tengan que prorrogar las cuentas por no estar en vigor el 1 de enero. Para sostener este cambio en la tramitación, el gobierno cuenta con el respaldo jurídico del secretario, que ha permitido en un informe solapar los procesos de enmiendas de los grupos con el periodo de exposición pública. Hasta ahora el presupuesto municipal requería unos tres meses de trámites.

12 millones más para nóminas

Al margen de la cuestión del plazo, María Navarro dio alguna pincelada de lo que cabe esperar del contenido de las cuentas de 2020, que estarán "hipotecadas" por la situación económica. El capítulo 1, el de personal, será el que más suba, al pasar de 243 millones a 255 (12 millones más). Dijo además que aumentará el gasto corriente, para atender todos los gastos de las contratas, pero que la inversión será "justita". En este sentido, recordó el agujero de 103 millones de euros heredado de la gestión del anterior gobierno, de ZEC. También anunció cambios en las bases del presupuesto, que regulan cómo se debe ejecutar. Navarro añadió que 37 millones de euros de deuda se destinarán a pagar sentencias firmes.

La edil contestó a preguntas tanto de ZEC como de Podemos-Equo referidas al presupuesto. El primer grupo quiso conocer los plazos y el segundo, la inversión. La responsable municipal subrayó que las obras se financiarán "a pulmón", al no poder recurrir a la deuda bancaria. Eso sí, afirmó que los fondos que se incluyan para inversiones serán "reales"."Lo que presupuestemos, que no será expansivo, lo ejecutaremos. No generaremos expectativas frustradas", declaró Navarro en referencia a los bajos niveles de ejecución presupuestaria del anterior gobierno, de ZEC.