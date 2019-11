El Instituto de Empleo de Zaragoza sufre un ciberataque y los hackers exigen un rescate de 30.000 euros

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza (Imefez) sufrió en la madrugada del lunes al martes un ciberataque que mantiene bloqueados desde entonces todos sus sistemas informáticos. Los hackers introdujeron un virus ‘ransomware’ que encriptó el acceso a los ordenadores con el objetivo de exigir un rescate de 30.000 euros en criptomonedas que el Ayuntamiento de la capital, del que depende el citado organismo autónomo, ya ha dicho que no va a pagar.

La concejal de Economía, Carmen Herrarte, ha explicado que el virus en concreto, denominado Sodinokibi, ya ha sido aislado y ha avanzado que no ha afectado al resto de sistemas del Ayuntamiento. La edil ha informado de que el virus estaba "enmascarado" en un correo electrónico con una demanda falsa de empleo. Ha añadido que es "altamente improbable que hayan salido datos al exterior". En este sentido, ha dicho que esto se puede saber porque "los flujos de salida de datos son normales", según han informado los técnicos que se han hecho cargo de la situación. Ha añadido que los ataques con este tipo de virus no suelen perseguir información, sino una contraprestación económica por desencriptar los sistemas informáticos de la víctima.

Además de denunciar a la Policía Nacional, el Consistorio se ha puesto en contacto con el Centro Criptológico Nacional (CCN) y con el Instituto Nacional de Ciberseguridad. De hecho, se ha mantenido contacto telemático con el CCN y uno de sus técnicos ya se ha desplazado al Ayuntamiento de Zaragoza hoy miércoles. Está previsto que mañana lleguen al Ayuntamiento tres técnicos más para tratar de buscar una solución.

El efecto inmediato es que los trabajadores del Imefez, organismo también conocido como Zaragoza Dinámica, no pueden acceder a los ordenadores, que siguen encriptados. No obstante, Carmen Herrarte ha explicado que los profesores siguen impartiendo sus cursos, con la contrariedad de no poder acceder a la red. La responsable municipal no ha podido avanzar un plazo en el cual el problema podrá quedar resuelto. En el instituto trabajan unos 70 personas, entre personal de gestión y profesores.

La responsable municipal no ha podido avanzar un plazo en el cual el problema podrá quedar resuelto. Tampoco ha podido aclarar el origen del ciberataque ni si tiene relación con algunas acciones similares que han sufrido en las últimas semanas algunas empresas aragonesas.