Urbanismo anuncia un Plan Integral de Rehabilitación para rescatar Pignatelli

El convenio firmado hace dos semanas por el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación General de Aragón y el Ministerio de Fomento permitirá invertir 3,2 millones en regenerar y renovar el entorno de calle de Ramón Pignatelli, Agustina de Aragón, Mariano Cerezo y José Zamoray . El acuerdo servirá para ayudar a financiar obras de rehabilitación en inmuebles y en viviendas individuales, urbanización de espacios públicos y construcción de edificios y pisos en sustitución de los demolidos. Está previsto que el periodo de ejecución de las obras dure cinco años , se rehabiliten 200 viviendas, 500 metros cuadrados de locales comerciales y se reurbanice la zona. Para gestionar las solicitudes, el Consistorio abrirá una oficina en un lugar por concretar pero que será en el propio distrito. En ella no solo se ofrecerá información sobre el plan, sino que se ayudará a los interesados a tramitar las subvenciones. El Ayuntamiento asume el 11% del coste, la misma cantidad que la DGA, mientras que Fomento invertirá 1,4 millones de euros y 1,13 serán de la participación privada. El convenio está auspiciado por el Ministerio y forma parte del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y del programa autonómico sobre la materia.

Los vecinos piden policía de barrio que haga patrullas a pie

y también labor pedagógica

4

Los vecinos de la zona de Pignatelli admiten que la presencia la Policía Nacional y Local es más constante en el barrio y los problemas de orden público han disminuido, en comparación con los conflictos vividos en julio y agosto.

«Era imposible que lo de este verano fuera a peor», afirmaba esta semana Jesús Molinero, vocal de seguridad de la recién creada asociación Calles Dignas. Sus integrantes se reunieron con la concejal de Policía Local, Patricia Cavero, quien les reconoció que la «visibilidad» de patrullas en el sector todavía era «poca», hecho que atribuyó a la escasez de plantilla. No obstante, ahora entrarán al cuerpo 44 nuevos agentes, que saldrán de la oposición que se celebrará el 9 de noviembre.

Los vecinos plantearon a la concejal que sería bueno contar con una «policía de barrio» que no solo actuase de manera preventiva y punitiva, sino que desarrollase también una labor «pedagógica».

Otros residentes ajenos a la asociación recordaron que los edificios que «se caen» siguen estando «y la gente que los ocupa y causa problemas, también». Esperan que el plan anunciado sea real y que las ayudas de rehabilitación no vayan dirigidas a bancos propietarios de viviendas que se han desentendido de ellas.