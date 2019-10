ZEC critica la "falta de sensibilidad absoluta" de Avanza y del Ayuntamiento por la muerte del conductor

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC), Alberto Cubero, ha criticado la "falta de sensibilidad absoluta" de la empresa Avanza y del Ayuntamiento por la muerte de un conductor de autobús que se sintió indispuesto cuando estaba de servicio y posteriormente falleció en el hospital.

Cubero ha arremetido contra la "absoluta pasividad" de Avanza ante la muerte del conductor, Óscar D.R., de 48 años, el pasado 3 de octubre cuando se sintió indispuesto mientras conducía un vehículo de la línea 23 y dio aviso a la empresa, pero finalmente tuvo que acudir por sus medios al hospital donde falleció.

"La muerte de Óscar es fruto de la absoluta negligencia de Avanza porque este empleado dijo que se encontraba mal, que le dolía el pecho y la empresa no le prestó servicio alguno y tuvo que ir por su propio pie a la Mutua, que estaba cerrada, y luego al Hospital Provincial, donde murió por un infarto. No quiero pensar qué habría pasado si sufre el infarto prestando el servicio como le obligaba la empresa con el autobús lleno de pasajeros".

En declaraciones a los medios de comunicación, Cubero ha condenado la "negligencia" de Avanza y del Ayuntamiento porque es el titular del servicio y es el responsable último de la prestación del servicio y "también en materia de seguridad y prevención laboral".

"El Ayuntamiento no solo no ha dado las condolencias a la familia, sino que no ha tomado medidas para esclarecer los hechos", ha afeado el concejal de ZEC.

Por ello, Cubero ha avanzado que le preguntará a la consejera municipal del Servicios Públicos, Natalia Chueca, en la próxima comisión del área sobre qué medidas ha tomado el Ayuntamiento y qué medidas va a tomar al argumentar que "no solo es una sanción a la empresa, sino que el Gobierno municipal le debe exigir a Avanza que dé cuentas a la familia, a los compañeros de trabajo y al Ayuntamiento y que ponga las medidas necesarias para que no vuelva a suceder".

El edil ha asegurado que es "obligación de la empresa" que hubiera trabajadores de reserva para sustituir a Óscar, además de atenderlo y llevarlo al hospital. "Seguramente se podría haber evitado esta muerte y sobre todo queremos evitar posibles muertes en el futuro".