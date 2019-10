"Mi hermano lo dio todo por la empresa, nos extraña mucho cómo se han portado"

Decenas de compañeros del conductor de autobús Óscar D. R., de 48 años, fallecido cuando se hallaba de servicio y tras haber comunicado a la empresa Avanza que se encontraba mal, le rindieron este martes un sentido, respetuoso y reinvidicativo homenaje en la plaza de Aragón de Zaragoza.

«Pero no la encontró». Así lo denunciaron ayer tanto su familia como sus compañeros. La primera acudirá a los tribunales y los segundos, a través del colectivo sindical CUT, ya han denunciado los hechos ante la inspección de Trabajo.

«Queremos que se aclare cómo se concibe que un trabajador se sienta mal estando de servicio, lo comunique a la empresa, llegue al hospital solo, fallezca y esté 22 horas en paradero desconocido», manifestó Javier Anadón, del CUT.

El conductor que se dirigió a los presentes hizo un sucinto relato de lo ocurrido la tarde del 3 de octubre, cuando Óscar D. pidió a la empresa que le relevara una persona porque se sentía mal.

«Llama y la solución no aparece por ningún lado. Se le invita a continuar con el servicio y, como era un profesional y en la mente de todos está no dar importancia a algo que normalmente queda en susto, siguió conduciendo», narró.

«Cuando desde Grancasa vuelve a insistir en que se seguía encontrando mal, se le pide que vaya con el autobús vacío hasta el paseo de Pamplona. Al llegar, pasándolo mal, la única persona que va a atenderlo es para hacerse cargo del autobús. Y a él lo dejan solo a su suerte y ahí Óscar empieza a peregrinar. Primero por la cabina, hoy –por ayer– cerrada, luego va a la mutua laboral, también cerrada. Después va al hospital y se desploma nada más llegar. A partir de ahí no saben las circunstancias de su muerte y no se avisa lamentablemente a la familia», relató.

Tanto él como otros compañeros se preguntaron públicamente: «¿Qué hubiera ocurrido en ese trayecto hasta el paseo de Pamplona si pierde la vida?». «Pero fue un profesional hasta el último momento y no dejó que la vida se le escapara de las manos hasta que llegó al hospital», destacó.

Dos hermanas de Óscar D. R., emocionadas, agradecieron el apoyo de los amigos de su hermano y de la «gran familia» que tenía en el trabajo. Destacaron que era una persona que «siempre estaba trabajando» y que por eso les resulta «incomprensible» lo que ha pasado.

«Mi hermano estaba siempre dispuesto; hacía sustituciones de los demás, tenía el teléfono siempre disponible para cualquier cosa de la empresa y su último tiempo lo ha dedicado a ella. Es muy triste que acabe así», manifestó. «Ha dado todo por la empresa y nos extraña mucho su comportamiento», reprochó.

«Mi hermano demandó auxilio y no fue correspondido», lamentó. Añadió que una multinacional como es Avanza «debería tener todos los recursos y la formación apropiada para resolver situaciones como esta y tener una determinación importante».

«Óscar no llamó para decir que le dolía la cabeza sino para decir que tenía un fuerte dolor en el pecho. Ante todo debe primar la protección a la persona. Si luego no es nada, pues bueno, pero ¿y si es? Ese ‘y si’ hay que trabajarlo. Cuesta dinero, sí; cuesta dinero tener reservas, también, pero si lo que cuesta es la vida, no tiene precio».

Los trabajadores criticaron no haber recibido ninguna muestra de apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza. El único concejal que se acercó ayer a dar las condolencias a la familia fue Alberto Cubero (ZEC). Por su parte, Avanza ha lamentado lo ocurrido pero no ha querido comentar el caso.