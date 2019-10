Sara Fernández: "Hemos cumplido con el protocolo contra las agresiones sexuales"

La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento de la capital aragonesa ha respetado en todo momento el protocolo contra las agresiones sexuales en las Fiestas del Pilar, después de conocerse un caso de abuso sexual a una menor que no suscitó la suspensión de los actos festivos en señal de protesta y del que no se informó a la oposición. Ha explicado que esta guía de actuación no prevé detener las fiestas en un supuesto de abuso sexual, aunque se ha mostrado dispuesta a modificarla si hay consenso.

La responsable municipal ha informado de que el domingo por la tarde fue informada por parte de la Delegación del Gobierno de la existencia de una denuncia por abuso sexual. Ha indicado que el protocolo existente en el Ayuntamiento ante estos casos solo se activa en casos de agresión sexual, que implica violencia e intimidación. "Es un protocolo que se ajusta escrupulosamente a la guía de actuación para las entidades locales del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)", ha dicho.

"Se ha hecho estrictamente lo que recoge el protocolo y se ha hecho obviamente obedeciendo a las explicaciones y tipificación que se dio que se dio desde la Delegación del Gobierno”, ha afirmado Fernández. Ha expresado su rechazo a cualquier tipo de violencia machista, pero ha advertido de que no se puede articular la respuesta institucional si no se producen los hechos que permiten activarla. "Lo que no vamos a hacer es confundir", ha declarado.

"No hubo ningún problema de ponerlo en marcha, hemos parado por primera vez la Ofrenda de Flores, el acto más multitudinario de las Fiestas del Pilar", ha insistido tras conocer las críticas de la oposición. Ha recordado que fue ZEC el partido que, cuando gobernaba, propuso la fórmula para que el Ayuntamiento expresara su rechazo a la violencia machista y que hubo consenso.

"Esto no es una cuestión de gobierno, sino de consenso y de unanimidad. Al resto de grupos les plantearemos ir más allá de las instrucciones, de la guía de actuación que da el IAM. Si hay que ir más allá lo haremos, no hay ningún problema. Pero lo que no podemos hacer es saltarnos los protocolos que nos hemos dado por unanimidad", ha concluido Sara Fernández.