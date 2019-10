Duras críticas al gobierno PP-Cs por no informar del caso de abuso sexual

Los grupos de izquierdas en el Ayuntamiento de Zaragoza han criticado con dureza este martes al gobierno municipal PP-Cs por no haber informado a los portavoces del caso de abuso sexual a una menor que se produjo el pasado día 13, durante las fiestas del Pilar. En este sentido, han anunciado que solicitarán información a la vicealcaldesa, Sara Fernández, en la próxima comisión de Cultura, para que explique por qué no se activó el protocolo y se pararon las fiestas.

La portavoz socialista, Pilar Alegría, ha expresado su “absoluta indignación” ante la actitud del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y de la propia Sara Fernández de no informar a los grupos de lo sucedido, para que estos pudieran expresa “su repulsa” ante los hechos. “Es absolutamente grave que no se haya informado”, ha afirmado Alegría, que ha asegurado que no será “tan irresponsable como en situaciones similares ha demostrado ser la derecha, que llegó a pedir dimisiones de alcaldes”.

Luisa Broto, de ZEC, ha anunciado que se presentará una pregunta sobrevenida en la comisión para que Sara Fernández responda si fue informada por la Delegación del Gobierno de lo ocurrido. Además, ha exigido explicaciones de los motivos por los que no se comunicaron los hechos a la junta de portavoces. “Es un hecho lo suficientemente grave como para que se hubiera activado el protocolo que ya se instauró en las fiestas del Pilar y nos debe una respuesta el gobierno de la ciudad”, ha señalado.

Amparo Bella, de Podemos-Equo, ha dicho que es “lamentable” que la vicealcaldesa no trasladara a los grupos lo que había pasado por tratarse de un abuso y no de una agresión. “¿Qué pasa, que si te abusan no te agreden? Hay que salvaguardar la dignidad y los derechos de la mujeres y la vicealcaldesa, al no informar, está incurriendo en una grave situación. No se están salvaguardando los derechos de las mujeres y de las menores, sea tipificada de abuso, sea tipificada de agresión. Correspondería incluso pedirle responsabilidades”, ha concluido.