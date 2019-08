La zaragozana que sufrió un ictus en un bus urbano: "Estoy muy agradecida y emocionada"

Paula Moreno, la zaragozana que se ha reencontrado este viernes con el conductor del autobús que ayudó a salvarle la vida tras sufrir un ictus, se siente enormemente agradecida por la labor que hizo Plácido Méndez, el conductor de la línea 43 en la que ella iba subida. "Es un señor muy bueno y educado. Es una persona estupenda", asegura Paula ya desde su casa. Esta zaragozana ha estado desde el 5 de abril hasta este martes ingresada en el hospital, primero en el Clínico y después en el San Juan de Dios, por el ictus que sufrió y que le paralizó la parte izquierda de su cuerpo.

El pasado 5 de abril, Paula había quedado con su hermana y ambas subieron juntas al autobús. "Antes de irme de casa mi marido me dijo que no hablaba bien, luego me lo repitió mi hermana, pero yo me sentía bien. A los pocos minutos me dio un ictus", relata a HERALDO. Según informan desde Avanza y así como asegura Paula que se lo contó su hermana, en el momento del suceso, el hombre avisó inmediatamente a los servicios de emergencia, lo que fue "determinante" para la recuperación de esta zaragozana.

Ahora aguarda una pronta recuperación, aunque asegura que lo llevará con paciencia, pues la mano izquierda no la siente, pero aun así se manifiesta muy contenta. "Pensaba que al salir del hospital podría hacer menos cosas de las que estoy pudiendo hacer, por lo que, pese a todo, estoy alegre", confiesa.

La idea de reencontrarse con Plácido fue de su hermana, que le contó a Paula todo lo ocurrido, y a ambas les entraron ganas de conocerlo y darle las gracias. Plácido también ha estado muy ilusionado, tanto que ha retrasado sus vacaciones para poder fundirse en un emotivo abrazo con la pasajera que el pasado 5 de abril subió al autobús de la línea 43 que él conducía. El encuentro de este viernes, que ha facilitado tanto el personal del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, donde permanecía ingresada, como la compañía de autobuses, ha sido algo muy bonito para Paula. "Me esperaba encontrarme solo con Plácido y también estaba el personal del hospital. Estoy muy ilusionada", cuenta emocionada.