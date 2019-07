La Policía podría imputar un homicidio por imprudencia grave al chófer del camión de FCC

La Policía Local de Zaragoza trata de aclarar las circunstancias en las que se produjo el atropello que este martes costó la vida a una vecina del barrio de Las Delicias, a la que un camión de la basura de FCC arrolló al doblar la esquina del paseo de Calanda con la calle de Domingo Ram. La mujer, de 67 años e identificada con las iniciales M. C. G. L., fue arrastrada varios metros por la rueda delantera derecha de un vehículo que pesa varias toneladas. Pese a ello, esta no falleció en el acto y los sanitarios de la uvi móvil de los Bomberos de Zaragoza estuvieron casi una hora practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar de los hechos. Por desgracia, sus esfuerzos no sirvieron para salvarle la vida.

El accidente se produjo apenas cinco minutos después de las nueve de la mañana en las inmediaciones del paso de cebra semaforizado ubicado en la mencionada esquina del paseo de Calanda. Se trata de una zona con numerosos negocios y establecimientos comerciales, pero muchos de ellos tienen horario de verano y ni siquiera habían levantado la persiana cuando el camión arrolló a la mujer. De hecho, al equipo de la Policía Judicial que se encarga del atestado le costó encontrar testigos presenciales del siniestro, razón por la que ha hecho un llamamiento para que cualquier persona que presenciara la secuencia de hechos se ponga en contacto con los investigadores.

Los testigos pueden hacerlo llamando al 976 724141 y preguntando por el equipo instructor Alfa 6. Con quien si pudieron hablar este martes los funcionarios fue con el conductor del camión de la basura, A. E. E., de 35 años. El hombre, que arrojó una tasa de 0,0 en la prueba de etilometría, parece que no vio a la peatón, de ahí que tardara algunos segundos en detener el vehículo tras golpearla.

Lo que los agentes intentan aclarar ahora es si la víctima cruzaba por el paso de peatones o no. Algunas de las personas que se encontraban en el lugar del accidente después de que la Hermandad de la Sangre de Cristo se llevara el cadáver al Instituto de Medicina Legal de Aragón –donde hoy se le practicará la autopsia– comentaban que la mujer podría haberse tropezado al cruzar la calle. Sin embargo, este extremo no ha podido ser confirmado todavía por la Policía Local, que estuvo ayer haciendo mediciones y recopilando información para remitir lo antes posible el atestado al juez.

Debió extremar la precaución

A falta de confirmar por qué parte de la calzada cruzaba esta vecina de Las Delicias, lo que está claro es que el camión de FCC circulaba por el paseo de Calanda e hizo un giro de 90 grados a la derecha para incorporarse a la calle de Domingo de Ram. El paso de cebra se encuentra justo en la esquina y cuenta con un semáforo para regular el tránsito de vehículos y peatones. En cualquier caso, el artículo 65 del Reglamento de la Circulación establece que en este tipo de giros la prioridad es siempre del peatón, haya o no regulación semafórica.

Por lo tanto, aunque habrá que esperar a conocer las conclusiones del informe de la Policía Local, todo apunta a que al conductor –que quedó en libertad– se le atribuirá un homicidio por imprudencia grave. De hecho no importa que el semáforo del paso de peatones estuviera en rojo para los viandantes –en caso de que se demostrara que así era–, porque quien debía extremar la precaución era el chófer, puesto que la prioridad era de la mujer.

Desde la empresa FCC, adjudicataria del servicio de recogida de basuras en la capital aragonesa, quisieron mostrar este martes su pesar por el el fatal accidente e indicaron que están tratando de esclarecer lo ocurrido. «Parece que, por los testigos, la señora se cae al paso del camión, que según los mismos testigos avanzaba a velocidad muy lenta, porque se encontraba girando. No obstante el conductor no la pudo ver ni esquivar», indicaron desde la compañía. En cualquier caso, esta es la versión de FCC.

Dos mujeres muertas este año por atropello

Con el accidente mortal de ayer, son ya dos las mujeres que han perdido la vida este año al ser víctimas de atropellos en el casco urbano de Zaragoza. La primera víctima fue una anciana de 89 años a la que arrolló un autobús de la línea 38 en las inmediaciones de un paso de peatones de la plaza de Aragón. El siniestro se produjo sobre las 10.45 del pasado 22 de mayo, cuando la mujer cruzaba la calzada.

La muerte no se produjo en el acto, ya que la viandante fue trasladada en estado grave a un centro hospitalario. Sin embargo, las graves lesiones sufridas al ser embestida por el autocar terminaron provocando su fallecimiento. Según explicaron entonces varios testigos, el conductor del autobús llegó a hacer una rápida maniobra para esquivar a la peatón, pero no pudo evitar golpearla con un lateral del vehículo.