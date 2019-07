"La mujer gritó “¡para, para!”, pero el conductor del camión no debió de verla"

Circular al volante de un vehículo obliga siempre a extremar la precaución y mantenerse atento a todo lo que sucede alrededor. Máxime, cuando quien conduce es un alumno en prácticas para el que todo es nuevo, como es el caso de Jorge Campo, de 19 años. Él circulaba este martes por el paseo de Calanda justo por detrás del camión de FCC que arrolló a la vecina de Las Delicias. «Yo no pude ver el momento del impacto, porque no giraba hacia Domingo de Ram, sino que continuaba recto. Pero escuché cómo la mujer gritaba “¡para, para!”. El chófer no debió de verla, porque la arrastró algunos metros con la rueda derecha delantera», comentaba, todavía muy impactado por lo sucedido, este conductor novel.

NOTICIAS RELACIONADAS Fallece una mujer atropellada por un camión de basura en el barrio de Delicias de Zaragoza

«Según mi profesor de autoescuela, que ocupaba el asiento del copiloto y tenía mejor visión, la mujer estaba en el ángulo muerto del camión, por lo que es muy difícil que la viera al doblar la esquina», contaba Jorge. Al ver que varias personas se acercaban enseguida a socorrer a la víctima, ellos avanzaron unos metros con su vehículo para poder detenerse a un lado sin entorpecer la circulación.

Parece que este alumno de autoescuela y su instructor no fueron los únicos en escuchar los gritos de la M. C. G. L. pidiendo al conductor del camión de la basura que frenara. «Yo estaba en casa y al oírlos me he asomado corriendo a la ventana, pero para entonces la mujer ya estaba debajo del camión», comentaba también una vecina de la calle de Domingo de Ram cuando hacía la compra en un bazar.

Aunque el atropello se produjo cuando el vehículo de FCC retomaba la marcha e iba despacio, los vecinos aprovechaban ayer para criticar la «excesiva velocidad» a la que circulan algunos de estos camiones por las noches.