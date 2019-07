Un informe preliminar de Inspección de Trabajo dice que los fallecidos en Bodegas Paniza carecían del equipo adecuado

Los tres trabajadores fallecidos en Bodegas Paniza entraron en el trujal sin el equipo y la formación adecuados. Así se desprende del informe preliminar realizado por Inspección de Trabajo.

El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras en Aragón, Luis Clarimón, ha confirmado que el citado informe dice que las personas que entraron en el trujal solo disponían de guantes y botas, no tenían ningún equipo de respiración autónoma ni de medición para comprobar el nivel de oxígeno en el lugar donde entraron.

Además, en la furgoneta de la empresa tampoco había ningún equipo de protección del que hubieran podido hacer uso, "es decir, que no es que se lo dejaran en la furgoneta sino que no disponían de él". Por ello, a raíz de este informe provisional, Clarimón ha opinado que hay una falta de medidas preventivas de coordinación de actividades empresariales, algo necesario y obligado entre la empresa que contrata y la subcontrata.

En este contexto, en los próximos días va a haber un Consejo Aragonés de Seguridad y Salud donde se va a tratar este asunto y se recibirá más información, a expensas de la investigación de Guardia Civil y de Inspección de Trabajo. "No obstante, entendemos que, con lo que sabemos, Fiscalía debería ver si hay caso penal, es decir, si hay una responsabilidad que haya dado lugar a unas muertes. En ese caso hablaríamos de homicidio".

"El informe decía que no había formación ni información adecuada a los trabajadores. No es una fatalidad, ha sucedido porque no había medidas, porque la empresa a la que se le encargó el trabajo no disponía de la formación y la información adecuada y la empresa que lo encargó tampoco hizo posible esa información y esa formación", ha remarcado.

El informe preliminar de Inspección de Trabajo no hace referencia a la autopsia, que se conoció después de su redacción, y que indica que los trabajadores inhalaron una mezcla letal de gases. En concreto, tenían en los pulmones dióximo y monóxido, el último componente menos común en este tipo de accidentes.

En este contexto, el sindicato pedirá una reunión con Fiscalía. Sobre si el sindicato se presentará como acusación, Clarimón ha detallado que dependerá de la investigación y de lo que hablen con los familiares de los afectados.