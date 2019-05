Agustín Plou Miral: "He dado 20 vueltas al mundo en barco, y me quedo con Zaragoza"

¿Qué relación guardaban los bares de moda de los ochenta de la zona de Francisco de Vitoria con la popular serie ‘Vacaciones en el Mar?

Las personas que los instalamos trabajamos en la compañia de cruceros. En mi caso, me llevó a la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, Rafael Ramos. Después llegaron Jesús Serrano, Pedro Menés... Yo estuve cuatro años dando vueltas al mundo.

Eran los erasmus de antes de la Transición.

Conocimos mundo, recogimos ideas y las trajimos a Zaragoza. Cuando regresé, monté el pub Bataclán. Antes, Jesús Serrano montó el pub Station, y Pedro Menés, el Camelot. Recuerdo que Jersey era una pasada, el lugar de Europa con más Rolls Royce por metro cuadrado. De eso hace 40 años; ahora es Moscú...

¿Tanto ha cambiado todo?

Mucho. Recuerdo que, como España no había entrado todavía en la Comunidad Europea, nos teníamos que vacunar. Eran cruceros enormes, de lujo. En algunos éramos mil trabajadores de tripulación y el mismo número de viajeros. He estado en todos los mares del planeta. Eso sí, después de dar 20 vueltas al mundo en barco, me quedo con Zaragoza.

¿Cómo encontró España a su vuelta?

Evolucionando mucho. Antes, las autopistas solo se conocían en Europa. Se progresó muchísimo en los años ochenta. La evolución social y política también fue muy sensible. Todo esto se puede ver ahora en la alternativas que hay en las elecciones.

Iba a hablar de política, pero usted lo ha aclarado antes de preguntar.

He visto mucho mundo, pero me quedo con Zaragoza, con España. Y creo que me sobran las razones.

Lo dice alguien que ha escuchado el himno nacional español a este y al otro lado del charco...

Eso es por el boxeo. Descubrí a López Bueno, trabajé a tope con él y logramos el título mundial en el peso mosca. El boxeo es otra de las pasiones de mi vida.

Usted es contemporáneo de Perico Fernández.

Efectivamente. Yo me fui a Madrid con Papito Rodríguez en los tiempos de Kid Tunero y Legrá, Soria y Pepe Durán, Alfredo Evangelista... Eran los años setenta. Campeones del mundo por todos los lados. Nivelazo total. Yo me dediqué al entrenamiento. Ahora sigo preparando campeones en la Sala López Bueno Team. Ya tengo unos años, pero lo mío siempre fue currar.