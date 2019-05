Sergio Brau Monesma: "Soy ciego, pero juego al fútbol sala y comento los partidos del Huesca"

Usted se empeña en que no tiene nada que contar, pero esta historia me parece preciosa.

No exagere... Solo soy una persona ciega que trabaja en la ONCE. Además, soy licenciado en Periodismo. Me apasiona el deporte, juego (o jugaba...) al fútbol sala y comento en la COPE los partidos del Huesca.

Una pasada, amigo mío.

Nací en Sangarrén, un pueblecito a 12 kilómetros de Huesca. Soy el hijo de agricultor y ama de casa. Cuando solo tenía seis meses de vida, les dijeron a mis padres que su hijo era ciego.

¿Cómo se dio cuenta el médico?

No respondía a las caricias de mis padres. Me bajaron a Zaragoza para hacerme un estudio oftalmológico y detectaron mi ceguera. Ahora tengo un 87 por ciento de minusvalía.

Yo creo que tengo más...

¡Ja, ja, ja! Fui a la escuela de mi pueblo. Después, a Tardienta. Bachillerato, en Huesca. Me marché a estudiar Periodismo a Bilbao. Me costó siete años sacar la carrera.

Se lo tomó con calma...

Es que me pegué dos años en Lezama. Iba todos los días a ver entrenar al Athletic de Bilbao cuando lo dirigía Luis Fernández.

Pero si Luis Fernández entrenaba a puerta cerrada...

Pero a mí me dejaba pasar. Era el último Athletic que jugó la Champions.

El último y el primero... No la han jugado más.

Fue en 1998. Llevaban un equipazo: Julen Guerrero, Alkorta, Etxeberría, Ziganda... Hacía los partidos del Athletic con José Iragorri en Herri Irratia. En 2003 me vine a Huesca.

Era el Paco González de la radio aragonesa...

Eso es por el carrusel que hacíamos en Hit Radio. Allí estuve desde 2003 hasta 2012, que pasé a la COPE con Pablo Barrantes y Miguel Barluenga. En 2003 empecé a jugar a fútbol sala para ciegos en Bilbao. Jugaba de cierre, o sea, de defensa. Me fichó el Málaga. Hemos sido seis veces campeones de España.

Estoy flipando... También ha narrado todos los ascensos del Huesca.

Sí, menos el partido del ascenso a Primera en Lugo.

¿Por qué no lo narró?

Murió mi anterior perro, Vánder, y tuve que ir a Madrid a un curso de adaptación al nuevo perro. Con él voy todos los días del quiosco del Arrabal a mi domicilio en la Magdalena.

¿Cómo ve las elecciones?

Soy de Huesca y allí estoy censado. He votado siempre. No milito en nigún partido. En estas elecciones se vota más a la persona que al partido.