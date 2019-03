El PP forzará un pleno extraordinario para debatir sobre la deuda municipal

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza va a forzar en las próximas semanas la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir sobre el dictamen del Ministerio de Hacienda, que acaba de sumar 189 millones de euros procedentes de la concesión del tranvía a la deuda municipal. Esta decisión impide al Consistorio acceder a prestamos a largo plazo. "Esta circunstancia va a condicionar los presupuestos de la nueva corporación", ha dicho el portavoz popular, Jorge Azcón.

Azcón ha afirmado que tras la decisión de Hacienda "no hay tiempo que perder". En este sentido, ha dejado claro que el presupuesto de 2019 que ha presentado ZEC "está muerto", dado que parte de las inversiones no se podrán acometer por el veto a la deuda. Por eso es necesario, en su opinión, que el gobierno municipal presente un nuevo proyecto de presupuestos.

Pero el PP exigirá en ese pleno extraordinario varios asuntos más. En primer lugar, ha reclamado un nuevo plan de reducción de deuda. "Esto no es opinable. Se cometería un error si se deja esta responsabilidad al siguiente equipo de gobierno", ha dicho. Además, ha exigido que la oficina de control financiero informe sobre el origen de la deuda municipal, de la que los populares responsabilizan al PSOE.

Por otro lado, Azcón ha exigido que el interventor haga un informe sobre las consecuencias concretas de la decisión del Ministerio de Hacienda. Ha citado por ejemplo que el Ayuntamiento no podrá acceder al Fondo de Impulso Económico (FIE), habilitado por el Estado para pagar deudas por sentencias condenatorias.

El portavoz del PP también ha avanzado su posición de cara a la votación del presupuesto el próximo viernes. Aunque no ha sido claro, ha dado a entender que los populares no van a apoyar la petición de retirada del expediente solicitada por el PSOE y que va a defender su enmienda a la totalidad. Ha instado a los socialistas a que apoyen su propuesta. "No vamos a pedir que se meta el presupuesto en el cajón, sino que se presente un nuevo presupuesto. Los problemas no se arreglan metiéndolos en el cajón. Tiene que haber un certificado de defunción del presupuesto", ha dicho.