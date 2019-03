El PSOE tumbará el presupuesto tras el veto a la deuda impuesto por Hacienda

El presupuesto municipal el año 2019 está ya en vía muerta. La decisión del Ministerio de Hacienda de imputar al Ayuntamiento de Zaragoza 189 millones de la deuda del tranvía, lo que dispara el nivel de endeudamiento municipal e impide al Consistorio solicitar préstamos bancarios, ha propiciado que el PSOE solicite hoy la retirada de las cuentas.

En el caso de que ZEC no lo haga, votará en contra, por lo que el programa económico del gobierno decaerá el próximo día 15 de marzo, dado que PP y Cs ya han presentado sendas enmiendas a la totalidad. Pero el PSOE no se ha quedado ahí: ha exigido la dimisión del concejal de Economía, Fernando Rivarés, por "mentir" a los ciudadanos con el nivel de endeudamiento municipal.

El concejal socialista Javier Trívez ha expresado la "indignación" de su grupo con Rivarés, que ayer responsabilizó al PSOE de la decisión de Hacienda de computar los 189 millones de deuda del tranvía y no 84,3 como defiende el Consistorio zaragozano. "Ayer fue el último acto del carnaval de la mentira", ha afirmado el edil, que ha exigido al responsable de Economía municipal no solo que renuncie al cargo, sino que pida disculpas a los ciudadanos y que deje de buscar "chivos expiatorios".

Ha apuntado que el presupuesto de 2019 era "un esperpento", dado que parte de los ingresos no eran reales. Se refería a los 31 millones que ZEC quiere solicitar a los bancos para cuadrar las cuentas. Trívez ha recordado que, pese a esta circunstancia y en consonancia con las afirmaciones del gobierno que insistía en que este asunto no supondría un problema para la aprobación de las cuentas, el PSOE formuló enmiendas con el objetivo de que hubiera un acuerdo, siempre y cuando Hacienda "corrigiera" su veto a la deuda.

Pero el Ministerio no ha dado marcha atrás por lo que es “imposible” dar el visto bueno al programa económico del gobierno de ZEC para este ejercicio. "Si no retira el presupuesto, solicitaremos que lo haga. Lo que no vamos a hacer es votar a favor de un documento que puede tener cualquier calificativo menos el de presupuesto", ha dicho Trívez.