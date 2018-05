Los problemas de Las Fuentes: la suciedad, el deterioro del barrio y el cierre de los comercios

La suciedad, el mal estado de aceras y calzadas y el cierre de los comercios son las principales quejas de los vecinos de Las Fuentes , que en definitiva ven cómo su barrio se encuentra “deteriorado o abandonado” . Así se desprende de la encuesta realizada por A+M para HERALDO DE ARAGÓN, en la que también se pone en relieve que muchos de los residentes consideran que el transporte urbano es insuficiente (35,7%) , una queja que se repite en todos los distritos de Zaragoza .

Por su parte, el 28,4% afirma que las calles está más sucias de lo que deberían y el 19,5% habla del mal estado de los pavimentos (aceras y calzadas). Con esta situación, no es de extrañar que el 17,5% de los encuestados consideren que el barrio está deteriorado o abandonado. El parque Torre Ramona, la suciedad generada por los excrementos animales y varios solares sin limpiar son algunos de los ejemplos de esta situación. Durante los últimos años, la asociación de vecinos Las Fuentes de Tramacastilla ha alertado en varias ocasiones del mal estado tanto de las zonas verdes del parque Torre Ramona como de sus instalaciones. “Es un problema que se mantiene. La semana pasada, las fuentes seguían embozadas y todavía no hay previsión de que se solucione”, puntualizan. Asimismo, recalcan que en el último año tampoco se ha llevado a cabo la limpieza de los solares.

“A raíz de las quejas formuladas, se han conseguido algunas mejoras como que haya bancos en la avenida principal (anteriormente era más de un kilómetro en los que no se podía hacer ninguna parada) y se han arreglado algunas zonas verdes como las de Nuestra Señora del Portal; pero todavía queda mucho por hacer”, puntualizan. Asimismo, solicitan más efectivos de policía a pie de calle “para multar a los dueños de animales que no recogen sus excrementos y evitar robos en los portales”, mejores frecuencias para el transporte urbano y más aparcamientos.

El cierre de comercios supone un problema para el 16,1% de los residentes en este distrito. Según los datos del Ayuntamiento de Zaragoza (actualizados a 31 de diciembre de 2017), el barrio tiene más de medio centenar de locales vacíos. Esta fue una de las razones por las que el Consistorio de la localidad decidió impulsar el proyecto 'Locales vivos', a través del cual se decoraron dos escaparates para hacerlos más atractivos. En cuatro meses el resultado ha sido claro: uno de ellos ya está en funcionamiento como peluquería.

Más población envejecida

Los conflictos socioculturales son otro de los aspectos negativos destacados por los vecinos (12,9%) al igual que el envejecimiento de la población (12,7%). Las Fuentes tiene una tasa de envejecimiento del 218,04%; mientras que este porcentaje apenas llega al 147% en la media de la ciudad. Según los últimos datos del padrón municipal, en este distrito residen cerca de 8.000 personas con más de 70 años; lo que supone el 19% de la población total. Por el contrario la media de Zaragoza se sitúa en el 15%.

Ante esta situación, una de las tres mejoras que los encuestados solicitan es la creación de otra residencia pública para ancianos. En los años 90 se puso en marcha la que hoy en día es la única que existe en el barrio, que cuenta con 64 plazas permanentes y servicios de fisioterapia, atención psicológica y excursiones, entre otros. “Necesitamos más espacios para las personas mayores, que estén adaptados a sus necesidades”, recalcan desde la asociación. Por ello, valoran de manera positiva la construcción de 80 viviendas tuteladas, que se destinarán principalmente a la población mayor.

Más líneas de autobús y mejores frecuencias (26,5%) y la construcción de la segunda línea del tranvía (14,1%) también ayudarían al desarrollo de Las Fuentes. Los vecinos lamentan no contar con un autobús que les lleve directamente al hospital Miguel Servet (anteriormente tenían el 30, pero ahora deben usar este autobús y posteriormente el tranvía) y la promesa incumplida de la segunda línea del tranvía. En 2011 se empezó a hablar de esta posibilidad (que uniría a Las Fuentes con Delicias); sin embargo, a día de hoy todavía no se conoce su futuro. Tras reanudarse su estudio, anteproyecto y proyecto (que terminará el próximo año); el Ayuntamiento deberá decidir si finalmente lo pone en marcha o no.

La proximidad al centro, principal atractivo

A pesar de las promesas incumplidas y las deficiencias que se detectan en la zona, los vecinos también reconocen sus aspectos positivos. Una de las cuestiones que más valoran es la proximidad al centro (35,2%). También valoran de manera positiva las buenas comunicaciones con las que cuenta (21,6%), la disponibilidad de servicios básicos como centros de salud y colegios (20,9%) y la gente que vive en el barrio (18,9%). De este modo, los equipamientos públicos reciben una puntuación de 7,6 sobre 10. Asimismo, por encima del aprobado se sitúan los equipamientos comerciales (6,3), la participación ciudadana (6,3) y la seguridad (5,9). Por su parte, lo peor valorado es la movilidad (4,9), las zonas verdes (4,6) y la limpieza (4,4).

El 40% cambiarían de barrio

Poniendo en una balanza los aspectos positivos y negativos de Las Fuentes, cerca de un 40% de los residentes aseguran que se mudarían a otro distrito si no tuvieran cortapisas. Tal y como evidencian los datos del padrón municipal, más de la mitad de las personas de Las Fuentes que han cambiado su residencia lo han hecho a otra zona de la ciudad; siendo San José y el Casco Histórico los más demandados. "La gente joven, que ha nacido y se ha criado en el barrio, se está yendo hacia otras zonas; mientras que en el barrio se quedan los mayores y los pocos niños que nacen", lamentan desde la asociación de vecinos.

La antigüedad de los edificios, el deterioro generalizado de la zona y las dificultades de los comercios para superar la crisis (y, por ende, su cierre) pueden ser algunas de las razones por las que los jóvenes deciden no quedarse. Además, el 30% de los vecinos consideran que el barrio es peor o mucho peor que otros de la ciudad de Zaragoza y el 25% de los residentes reconocen que no tienen un sentimiento de pertenencia a Las Fuentes.