Los vecinos de Delicias y San José se mudan al sur de Zaragoza

La evolución demográfica varía mucho por barrios. El distrito de Torrero-La Paz roza los 40.000 vecinos y ha ganado 706 habitantes en el último año. Mientras que el distrito de Casablanca, que tenía casi 45.000 vecinos, se divide ahora en dos (Casablanca y Sur) y sumando ambos ha ganado 1.465 habitantes. El Ayuntamiento acaba de aprobar la creación oficial del distrito Sur, que nace con 36.208 vecinos.

El Observatorio municipal de estadística recoge los cambios de domicilio entre juntas. Los nuevos vecinos de los dos únicos distritos que crecen proceden fundamentalmente de los barrios tradicionales: Delicias, San José, el Rabal y las Fuentes. También, en menor medida, de otras localidades de Aragón, otros puntos de España y del extranjero.

A Torrero-La Paz (fundamentalmente a la zona de Parque Venecia) han llegado a vivir en un año 335 personas que antes estaban empadronadas en San José, 209 de las Delicias, 158 del Rabal y 134 de las Fuentes. A Casablanca y Distrito Sur se han trasladado 290 de las Delicias, 191 de Universidad, 165 del Rabal y 151 de San José, entre otros.

Sara Hueso, de 26 años, y su pareja son un ejemplo de los nuevos vecinos de Parque Venecia. "Antes yo vivía en San José y mi novio, en Miralbueno. Buscábamos comprar un piso en una zona nueva, no nos gustan las aglomeraciones del centro. Estamos encantados en Parque Venecia: hay mucha gente joven, mucha vida de barrio, zonas verdes, el Canal está cerca, podemos ir a Puerto Venecia andando y los servicios están llegando poco a poco. Lo malo son los atascos en los accesos. No tenemos centro de salud propio, nos corresponde el de la Paz, que está saturado. Pero estamos enamorados del barrio", asegura.

Mudanza dentro del barrio

Más de 35.000 zaragozanos cambian de domicilio al año dentro de la ciudad, según los datos de altas y bajas comunicados por los vecinos en las juntas municipales y vecinales. La mayoría de los que se trasladan lo hacen dentro de su mismo barrio. Por ejemplo, en el Casco Histórico se registraron más de 4.000 cambios de domicilio, de los que 1.900 ya vivían en el distrito el año pasado. Y en las Fuentes, de 2.700 cambios, 1.300 eran del mismo barrio.

Como Ana Vidal, que se cambió de casa en la misma calle, sin salir de las Fuentes. "Antes vivía con mis padres en Doctor Iranzo 88 y el año pasado me cambié con una amiga a un piso de alquiler en el número 37. "Buscamos por toda la ciudad, pero vimos este piso en el barrio y lo tuvimos claro. Me gusta mucho el barrio de las Fuentes, he vivido aquí toda la vida, aquí he ido al colegio, estoy acostumbrada a la gente, hay comercios, estamos muy cerca del centro, me resulta muy cómodo", asegura Ana, que trabaja de auxiliar de enfermería en una fundación de discapacitados.

Pagan 475 euros de alquiler por un piso con tres dormitorios pequeños. No tienen garaje pero en esa zona del barrio no hay problemas para aparcar. A Ana le gusta el barrio, pero en el futuro se ve haciendo otra mudanza. "Dentro de un tiempo me gustaría vivir en alguna otra ciudad española; en el extranjero, no me veo. Quiero conocer más sitios", afirma.