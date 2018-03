La DPZ confía en que la Feria de San Jorge pueda celebrarse

A través de un comunicado que fue difundido en los distintos medios, la patronal que preside Simón Casas, antiguo empresario de la plaza de toros de Zaragoza, argumenta que no se puede permitir que una misma empresa acredite su solvencia a varios licitadores y, en consecuencia, que estos puedan “manipular el precio final de la adjudicación del contrato”.

Aunque la nota de Anoet no citaba a las empresas en cuestión, es evidente que señala a las tres mercantiles (Castejón Abogados, Medicamp Marketing SL y Kranebitten 1976 SL) que respaldan la propuesta de Ignacio Zorita y Fernando Polo. Por ello, este último no ha dudado saltar a la palestra para afirmar que esta acusación es fruto de la “ignorancia” de Simón Casas, y que el pliego es “totalmente lícito”. Además, en referencia al recurso que él mismo, apoyado en la mencionada denuncia de Carlos Zúñiga, interpuso a la oferta conjunta de Circuitos Taurinos SL y Tauroejea 2009, Polo se muestra "convencido" de que el proceso de adjudicación no se retrase mucho más por esta causa.