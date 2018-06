"No disparó al aire, no. Cogió el arma fuerte con las dos manos y apuntó directo a mi hermano"

La víctima del crimen de Épila, Javier Martínez Gracia (51 años), ni amenazó ni atacó a Cecilio Giménez Giménez (57 años) con ningún azadón. Lo único que portaba en las manos el ahora fallecido eran las llaves del coche y la cartera, que se le cayeron al suelo al recibir el disparo que acabó de forma fulminante con su vida. Así lo ha explicado este martes al jurado su hermana María Victoria, que se encontraba a medio metro de él cuando La Carmen, alias por el que se conoce al acusado en el pueblo, sacó el arma de una bandolera y "cogiéndola fuerte con las dos manos" abrió fuego "a bocajarro".

La mujer no ha podido evitar las lágrimas al recordar cómo, ante la insistencia y el tono agresivo del encausado, se vio obligada a llamar a su hermano para que acudiera. Porque La Carmen buscaba a Javier Martínez para pedirle explicaciones sobre las escrituras de una casa-cueva que le había vendido en febrero de 2011, pero no fue a buscarlo a su casa sino a la de su hermana. "Yo intenté enseñarle los papeles de la compra-venta para que viera que nadie le había engañado, pero me dijo que no sabía leer. Le propuse ir a la gestoría para que se los explicaran, pero tampoco quiso. Solo quería que acudiera mi hermano", ha declarado la testigo.

"Habría que matar a todos los payos"

El encausado fue subiendo el tono y acabó insultando y amenazando de muerte tanto a María Victoria como a las vecinas que le acompañaban: "Habría que matar a todos los payos, nos dijo, señalándonos con el dedo", ha recordado. Asustada, la mujer decidió entonces advertir a su hermano, pero ni estaba en casa ni se había llevado el móvil. Finalmente, la víctima supo por su mujer lo que estaba ocurriendo y se presentó rápidamente en el lugar de los hechos.