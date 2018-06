El acusado del crimen de Épila se olvida de la esquizofrenia y habla ahora de "accidente"

Ha sido un comienzo de juicio extraño, ya que el encausado ha dudado sobre si declarar o guardar silencio. Finalmente, ha decidido contestar únicamente a las preguntas de su abogado, Javier Elía, momento en el que ha reconocido que disparó contra Javier Martínez, tiró el arma y se marchó corriendo. Pero el acusado no ha confesado ni un crimen ni mucho menos un asesinato -que es de lo que se le acusa y por lo que se enfrenta a una condena de hasta 25 años y medio de prisión-, ya que este mantiene que disparó al aire en defensa propia porque le estaban atacando.

“Cogieron un azadón para atacarme. Yo tuve que disparar al aire para pararlos. Si le alcanzó una bala -a la víctima- fue un accidente”, ha declarado Cecilio Giménez, para el que la defensa solicita la absolución. “Nunca quise matarlo, solo quería pararlo”, ha insistido.

Unas escrituras mal entendidas

Según la Fiscalía, que acusa de homicidio y amenazas y pide 18 años y medio de cárcel, Cecilio Giménezfue aquel día a casa de la hermana del fallecido para reclamar los 6.000 euros que había invertido en cubrir el patio de una cueva que le había comprado cuatro años antes. Al parecer, el presunto asesino hizo la obra pensando que en las escrituras quedaba claro que ese terreno era suyo. Pero no era así, por lo que Giménez fue a pedirle cuentas a la víctima, responsabilizándola del malentendido.

Según la acusación pública, sobre las cuatro de la tarde y obsesionado con el dinero que se había gastado en la cueva, el acusado se presentó en casa de la hermana de Javier Martínez. Cuando llegó, la mujer se hallaba en la puerta hablando con otras vecinas. Pero a La Carmen le importó poco, ya que interrumpió bruscamente la conversación para, según la fiscal, exigirle a gritos los 6.000 € que había invertido en las obras.

La hermana de la víctima trató de calmar a Cecilio Giménez y explicarle las escrituras, pero este último no atendía a razones. Finalmente y al escuchar amenazas de muerte, la mujer decidió llamar a su hermano, que se presentó enseguida para ver qué pasaba. Este habló con La Carmen y la tensión pareció calmarse. Pero en un momento dado, el acusado desenfundó la pistola y apretó el gatillo dos veces. Uno de los disparos alcanzó a Javier Martínez en el hombro izquierdo, con tan mala suerte que le atravesó una artería y murió desangrado.

"Me estaba obligando a tragar"

Durante los apenas 5 minutos que ha estado declarando, el presunto homicida ha negado que reclamara 6.000 euros a la víctima. “Me estaba obligando a tragar con aquel trato. Y el asunto estaba claro: Si me vendió lo que no era suyo, yo le devolvía las llaves y él me daba mi dinero”, ha dicho.

El juicio se prolongará durante toda esta semana y, en principio, no será hasta el próximo lunes, 25 de junio, cuando se pronuncie el jurado.